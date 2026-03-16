Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Cercle Brugge had de voorbije weken nog goede hoop op een goede afloop voor Cercle Brugge in de Jupiler Pro League. Een week voor het einde van de reguliere competitie is echter duidelijk geworden dat het toch de Relegation Play-offs zullen worden.

Cercle Brugge kreeg ook in eigen huis tegen La Louvière opnieuw genoeg kansen om te kunnen uitpakken met een overwinning, maar een en ander draaide op een sisser uit voor De Vereniging in hun match tegen De Wolven.

Hannes Van der Bruggen in zak en as met Cercle Brugge

Door de nederlaag én door de overwinning van OH Leuven eerder dit weekend in Charleroi is Cercle Brugge nu mathematisch zeker dat het in de laatste vier plaatsen zal eindigen en dus de Relegation Play-offs zal moeten spelen.

Kapitein Hannes Van der Bruggen zag het met lede ogen aan en stak achteraf de hand in eigen boezem in zijn reactie in het Jan Breydelstadion, zo klonk het in Het Nieuwsblad: "Dit was een enorm slechte wedstrijd van ons."

Cercle Brugge wist hoe La Louvière ging spelen

"Het is beter dat we dit nu even laten bezinken. Deze klap komt echt hard aan. De partij begon in mineur met die strafschop. We wisten hoe zij zouden spelen en dat zij zouden proberen om Fall en Liongola in stelling te krijgen, en toch gebeurde dit."

Volgens Van der Bruggen ontbrak de energie en is het enorm ontgoochelend. Hij wil tijd om na te denken, al zullen de wedstrijden elkaar snel opvolgen. Eerst speeldag 30 en dan nog zes matchen tegen Dender & co om de barrages te vermijden.