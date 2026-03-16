Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wout Faes herleeft bij Monaco. Zaterdag was hij foutloos tegen Brest en hielp hij zijn ploeg aan een nieuwe overwinning.

Nadat hij bij Leicester wat van de radar was verdwenen, beleeft Wout Faes een hergeboorte bij Monaco. Tegen Brest werkte hij al voor de vijfde keer op rij een volledige wedstrijd af in de Ligue 1. En de ploeg bleef maar doordoen... een vijfde opeenvolgende overwinning.

De Monegasken zitten bovendien aan twee clean sheets in de laatste drie wedstrijden: "Als verdediger of doelman leef je daarvoor, al is het werk van het hele team! Dus als we het collectief goed doen, geeft dat ons achterin natuurlijk extra zekerheid", legt Wout Faes uit op de clubwebsite.

Teruggevonden sereniteit

Faes beperkte zich niet tot zijn aandeel in de clean sheet. Volgens verschillende waarnemers was hij zelfs een van de uitblinkers op het veld, dankzij gewonnen duels en hoge balrecuperaties. De strenge aanpak van Sébastien Pocognoli lijkt hem duidelijk goed te doen.

"We zitten momenteel echt in een goede flow en dat doet deugd, maar we willen meer! Nu moeten we ook met de voeten op de grond blijven en nederig blijven, en vooral blijven werken. Het is duidelijk dat we willen stijgen in het klassement, al hebben we ons geen specifiek doel gesteld", gaat Faes verder.


Voor ASM volgen nu affiches tegen Lyon en Marseille: "Deze match was een echte valstrik, want als we nu niet wonnen, zou het lastig zijn geweest. Maar omdat we winnen, mogen we ambitieus zijn. Alleen, zoals we de laatste tijd vaak herhalen: we weten maar al te goed van waar we komen. Dus omdat we nu een goede reeks hebben neergezet, gaan we niet meteen met ons hoofd in de wolken lopen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Stade Brestois
Wout Faes

Meer nieuws

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

13:31
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
1
Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

12:20
1
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

11:40
11
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
2
Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

10:00
Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

10:30
Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

10:00
1
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

09:15
7
Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

09:40
Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

08:40
28
🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

09:01
7
Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

08:50
Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

08:40
13
Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

08:23
2
Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

08:01
Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

07:41
"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

07:20
4
🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven" Reactie

06:45
Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

07:00
4
Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

06:30
1
Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

23:00
2
Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

22:40
🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken Reactie

22:00
De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

22:20
1
🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest" Reactie

21:35
La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

21:24
Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

21:40
2
Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

21:20
"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard Reactie

20:48
3
Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

21:00
1
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

20:31
Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

20:30
1
🎥 Familie van ex-speler uit CPL aangevallen ... door eigen supporters

20:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 26
Marseille Marseille 1-0 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 2-1 RC Lens RC Lens
Angers Angers 0-2 Nice Nice
Monaco Monaco 2-0 Stade Brestois Stade Brestois
Strasbourg Strasbourg 0-0 Paris FC Paris FC
PSG PSG Uitg Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 0-0 Lyon Lyon
Metz Metz 3-4 Toulouse Toulouse
Rennes Rennes 1-2 Lille OSC Lille OSC

Nieuwste reacties

Don Bozhinov Don Bozhinov over Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Andreas2962 Andreas2962 over "Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany Real09 Real09 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Real09 Real09 over Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes My-T Vekkie My-T Vekkie over Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved