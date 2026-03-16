Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Wout Faes herleeft bij Monaco. Zaterdag was hij foutloos tegen Brest en hielp hij zijn ploeg aan een nieuwe overwinning.

Nadat hij bij Leicester wat van de radar was verdwenen, beleeft Wout Faes een hergeboorte bij Monaco. Tegen Brest werkte hij al voor de vijfde keer op rij een volledige wedstrijd af in de Ligue 1. En de ploeg bleef maar doordoen... een vijfde opeenvolgende overwinning.

De Monegasken zitten bovendien aan twee clean sheets in de laatste drie wedstrijden: "Als verdediger of doelman leef je daarvoor, al is het werk van het hele team! Dus als we het collectief goed doen, geeft dat ons achterin natuurlijk extra zekerheid", legt Wout Faes uit op de clubwebsite.

Teruggevonden sereniteit

Faes beperkte zich niet tot zijn aandeel in de clean sheet. Volgens verschillende waarnemers was hij zelfs een van de uitblinkers op het veld, dankzij gewonnen duels en hoge balrecuperaties. De strenge aanpak van Sébastien Pocognoli lijkt hem duidelijk goed te doen.

"We zitten momenteel echt in een goede flow en dat doet deugd, maar we willen meer! Nu moeten we ook met de voeten op de grond blijven en nederig blijven, en vooral blijven werken. Het is duidelijk dat we willen stijgen in het klassement, al hebben we ons geen specifiek doel gesteld", gaat Faes verder.



Voor ASM volgen nu affiches tegen Lyon en Marseille: "Deze match was een echte valstrik, want als we nu niet wonnen, zou het lastig zijn geweest. Maar omdat we winnen, mogen we ambitieus zijn. Alleen, zoals we de laatste tijd vaak herhalen: we weten maar al te goed van waar we komen. Dus omdat we nu een goede reeks hebben neergezet, gaan we niet meteen met ons hoofd in de wolken lopen."