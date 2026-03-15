"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard
Zelden had Standard zo veel kansen als op het veld van Antwerp. Maar de Rouches kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een gelijkspel dat aanvoelt als een nederlaag.

De Rouches verzamelden bijna 60% balbezit, 2,3 xG, 12 schoten en dwongen Nozawa tot een resem aan reddingen én een penaltysave. Maar toch ging het nog bijna helemaal mis voor Standard want na 79 minuten kwamen ze 1-0 achter tegen 10 Antwerp-spelers.

"We waren met ambitie naar hier gekomen en gezien het matchverloop voelt het gelijkspel aan als een nederlaag. We hadden de sleutel in handen en de kansen maar kwamen toch op achterstand", analyseerde Standard-speler Teddy Teuma zelf na de wedstrijd.

Die sleutel van de partij was misschien wel Teuma zelf want nadat hij erin kwam op het uur, creëerde Antwerp het meeste gevaar. Maar na zijn dijbeenblessure zat er niet meer dan een halfuur in volgens de technische staff van de Rouches. 

De sleutel in handen maar dat er niet gewonnen werd, ligt toch misschien net iets meer aan de penaltymisser Ilaimaharitra. Daar had Standard op voorsprong kunnen komen op een moment dat Antwerp onmondig was om te reageren. Maar Nozawa bracht redding waardoor de Great Old in de wedstrijd bleef.



Toch wil trainer Euvrard niet met de vinger wijzen. "Hij neemt tenminste zijn verantwoordelijkheid om die strafschop te nemen. Dat kan je hem dan niet kwalijk nemen. Hetzelfde geldt voor Hautekiet die een grote kans miste De bal kwam net niet goed te liggen waardoor hij niet in de open hoek kon trappen."

"Maar", besloot Euvrard. "Je wint samen, je verliest samen en vandaag spelen we samen gelijk."

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen"

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

