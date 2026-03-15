"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

Zelden had Standard zo veel kansen als op het veld van Antwerp. Maar de Rouches kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een gelijkspel dat aanvoelt als een nederlaag.

Nederlaag

De Rouches verzamelden bijna 60% balbezit, 2,3 xG, 12 schoten en dwongen Nozawa tot een resem aan reddingen én een penaltysave. Maar toch ging het nog bijna helemaal mis voor Standard want na 79 minuten kwamen ze 1-0 achter tegen 10 Antwerp-spelers.

"We waren met ambitie naar hier gekomen en gezien het matchverloop voelt het gelijkspel aan als een nederlaag. We hadden de sleutel in handen en de kansen maar kwamen toch op achterstand", analyseerde Standard-speler Teddy Teuma zelf na de wedstrijd.

Die sleutel van de partij was misschien wel Teuma zelf want nadat hij erin kwam op het uur, creëerde Antwerp het meeste gevaar. Maar na zijn dijbeenblessure zat er niet meer dan een halfuur in volgens de technische staff van de Rouches.

Hautekiet en Ilaimaharitra

De sleutel in handen maar dat er niet gewonnen werd, ligt toch misschien net iets meer aan de penaltymisser Ilaimaharitra. Daar had Standard op voorsprong kunnen komen op een moment dat Antwerp onmondig was om te reageren. Maar Nozawa bracht redding waardoor de Great Old in de wedstrijd bleef.





Toch wil trainer Euvrard niet met de vinger wijzen. "Hij neemt tenminste zijn verantwoordelijkheid om die strafschop te nemen. Dat kan je hem dan niet kwalijk nemen. Hetzelfde geldt voor Hautekiet die een grote kans miste De bal kwam net niet goed te liggen waardoor hij niet in de open hoek kon trappen."

"Maar", besloot Euvrard. "Je wint samen, je verliest samen en vandaag spelen we samen gelijk."