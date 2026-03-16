Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

Gezien de positieve signalen van de voorbije weken vreesde Anderlecht nog amper om Play-off 1 niet te halen. Het zal de laatste speeldag van de reguliere competitie toch moeten aanvatten in de wetenschap dat er nog geen mathematische zekerheid is.

Er werd immers verloren in Mechelen, hoewel Anderlecht de kansen had om te winnen. Toen Augustinsson op slag van rust de vrijstaande Hazard bereikte, was de Zweed al half aan het vieren. "Van waar ik stond, leek het een doelpunt. Ik dacht ook echt dat ie binnenging, maar het was niet onze dag. Soms heb je het geluk niet. Bij 0-0 kan er altijd nog een stilstaande fase komen voor de tegenstander en dat is wat er in het slot gebeurd is."

Het is echter wel een nederlaag met gevolgen, want Anderlecht heeft nog altijd een punt nodig om zich te plaatsen voor de Champions' Play-offs. "We moeten hiervan herstellen en sterker terugkomen. Ik heb het gevoel dat de laatste weken elke wedstrijd een sleutelwedstrijd is geweest. Bij Anderlecht is er altijd druk. Ik hou van de druk, net als de andere jongens in de kleedkamer", verzekert de linksachter.

Saliba geschorst tegen Cercle

Augustinsson is dus vastberaden om op het op de slotspeeldag tegen Cercle af te maken. "We moeten een goede week afwerken en dan de wedstrijd winnen in het weekend. Het is jammer dat Saliba geschorst is, maar we hebben een grote kern." Moussa Diarra weet ook dat Anderlecht er nog niet is. "We zijn ontgoocheld dat we nog niet in de Champions' Play-offs zitten."

Net als zijn ploegmaat blijft de Malinese verdediger positief. "We hebben de match tegen Cercle nog voor de boeg, het ligt aan onszelf. Ik ben zeker dat de coach ons goed zal voorbereiden." Zo ligt de bal in het kamp van Jérémy Taravel. "We gaan gewoon de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge serieus nemen", verkondigt de trainer van Anderlecht.

Taravel wil niet naar Genk kijken



Hij wil dus niet te veel bezig zijn met de mogelijkheid dat Genk nog boven Anderlecht kan eindigen. "We gaan het nodige werk doen om zeker te zijn van onze plek in de top zes. Je moet niet rekenen op een slecht resultaat van Genk. We hadden in Mechelen al het nodige resultaat kunnen neerzetten. Jammer genoeg hebben we dat niet gedaan. Nu moeten we op de laatste speeldag onze plek veiligstellen."