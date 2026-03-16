Reactie Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen
Gezien de positieve signalen van de voorbije weken vreesde Anderlecht nog amper om Play-off 1 niet te halen. Het zal de laatste speeldag van de reguliere competitie toch moeten aanvatten in de wetenschap dat er nog geen mathematische zekerheid is.

Er werd immers verloren in Mechelen, hoewel Anderlecht de kansen had om te winnen. Toen Augustinsson op slag van rust de vrijstaande Hazard bereikte, was de Zweed al half aan het vieren. "Van waar ik stond, leek het een doelpunt. Ik dacht ook echt dat ie binnenging, maar het was niet onze dag. Soms heb je het geluk niet. Bij 0-0 kan er altijd nog een stilstaande fase komen voor de tegenstander en dat is wat er in het slot gebeurd is."

Het is echter wel een nederlaag met gevolgen, want Anderlecht heeft nog altijd een punt nodig om zich te plaatsen voor de Champions' Play-offs. "We moeten hiervan herstellen en sterker terugkomen. Ik heb het gevoel dat de laatste weken elke wedstrijd een sleutelwedstrijd is geweest. Bij Anderlecht is er altijd druk. Ik hou van de druk, net als de andere jongens in de kleedkamer", verzekert de linksachter.

Saliba geschorst tegen Cercle

Augustinsson is dus vastberaden om op het op de slotspeeldag tegen Cercle af te maken. "We moeten een goede week afwerken en dan de wedstrijd winnen in het weekend. Het is jammer dat Saliba geschorst is, maar we hebben een grote kern." Moussa Diarra weet ook dat Anderlecht er nog niet is. "We zijn ontgoocheld dat we nog niet in de Champions' Play-offs zitten."

Net als zijn ploegmaat blijft de Malinese verdediger positief. "We hebben de match tegen Cercle nog voor de boeg, het ligt aan onszelf. Ik ben zeker dat de coach ons goed zal voorbereiden." Zo ligt de bal in het kamp van Jérémy Taravel. "We gaan gewoon de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge serieus nemen", verkondigt de trainer van Anderlecht.

Taravel wil niet naar Genk kijken


Hij wil dus niet te veel bezig zijn met de mogelijkheid dat Genk nog boven Anderlecht kan eindigen. "We gaan het nodige werk doen om zeker te zijn van onze plek in de top zes. Je moet niet rekenen op een slecht resultaat van Genk. We hadden in Mechelen al het nodige resultaat kunnen neerzetten. Jammer genoeg hebben we dat niet gedaan. Nu moeten we op de laatste speeldag onze plek veiligstellen."

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven" Reactie

🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken Reactie

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest" Reactie

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard Reactie

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil Reactie

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Reactie

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

