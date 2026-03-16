🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

Fred Vanderbiest zeeg neer van vreugde op de Mechelse grasmat: zo groot was de ontlading. De kwalificatie voor de Champions' Play-offs brengt voor hem zeker enige emotie met zich mee.

"De club wacht hier al zeventien jaar op", is Vanderbiest zich bewust van het historische aspect van dit verhaal. "Dit is mijn negende seizoen bij KV Mechelen. Mechelen heeft mij in het verleden veel gegeven. In 2018 zat ik zowel privé als sportief in een slechte periode. Via Dennis van Wijk ben ik hier terechtgekomen. Na drie weken zei ik: "Dennis, dit is een club voor mij, hier wil ik zo lang mogelijk blijven"."

Zo is het geschied. "Als je dan de kans krijgt om hoofdcoach te worden en dit te bewerkstelligen, dan kun je alleen maar heel blij en trots zijn. Na de geboorte van mijn dochter en mijn trouw is dit misschien de derde mooiste dag uit mijn leven", zegt Vanderbiest over de verwezenlijking van zondagavond met KV Mechelen. "Zo simpel is dat."

Filmpje als extra prikkel voor KVM-spelers

"Ik heb een grote mond, maar een heel klein hart", bekent Vanderbiest. Er is dus emotie bij de trainer, maar de emoties bij de spelers werden ook opgezocht. "We hebben toch wel bepaalde gevoelige snaren geraakt en dan zie je dat sommige jongens dat extraatje kunnen brengen. Vlak voor we op het veld kwamen, hebben we een filmpje van twee minuten getoond waarin familieleden van spelers aan het woord kwamen."

Dit werd eerder ook al gedaan voor de bekerfinale tegen Gent en de promotiefinale tegen Beerschot, ook toen met succes. Uitgerekend Van Brederode trok Malinwa over de streep. Hij noemt zichzelf ook 'de zoon van Vanderbiest'. "Er zijn er veel die mogen zeggen dat ze mijn zoon zijn. Als hier andere mensen waren geweest, gingen veel jongens hier misschien niet zijn."

Bekijk hierboven ook de analyse van Vanderbiest van de match tegen Anderlecht. "Er zijn veel jongens die weinig op dit niveau gespeeld hebben en toch een heel standvastig seizoen gespeeld hebben. We hebben haast een volledige basisploeg verloren. We hebben de vertrokken spelers vervangen met jongens uit lagere klassen. Dan kun je alleen maar zeggen dat ze het schitterend gedaan hebben."