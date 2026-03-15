Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Meer schrik dan schade voor Hans Vanaken? De onderzoeken van zondag hebben een ernstige heupblessure uitgesloten bij de kapitein van Club Brugge. En zo kunnen ze bij blauw-zwart toch wat opgelucht ademhalen.

Er is algemene opluchting bij Jan Breydel. Hans Vanaken heeft groen licht gekregen van de artsen, terwijl iedereen het ergste vreesde voor de middenvelder van Club Brugge. Dat was een paar uren geleden zelfs nog nijpend.

Niets ernstigs aan de hand bij Hans Vanaken bij Club Brugge

De onderzoeken van zondag brachten geen ernstige schade aan zijn heup aan het licht volgens Het Laatste Nieuws. De kapitein van blauw-zwart kan opgelucht ademhalen en volgt deze week een aangepast trainingsprogramma.

Vanaken moest tegen Westerlo nog voor de rust naar de kant. Ivan Leko zei dat wanneer Vanaken eruit moet, dat nooit goed nieuws is. Gelukkig voor de coach valt het mee. En mogelijk valt het dus héél erg goed mee.

Hans Vanaken volgende week inzetbaar?

Als het goed aanvoelt, kan de spelmaker volgende zondag tegen Mechelen al deel uitmaken van de selectie. Dat is de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, waarin blauw-zwart opnieuw voor de drie punten zal gaan.

Lees ook... "Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot
Club Brugge blijft toch voorzichtig. De Bruggelingen zullen geen enkel risico nemen met hun kapitein tot ze zeker zijn dat hij volledig hersteld is, zeker met belangrijke play-offs voor de boeg. De kloof met leider Union SG is voorlopig drie punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Westerlo
Hans Vanaken

Meer nieuws

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

19:00
4
Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

19:25
De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

22:20
1
🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen" Reactie

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen"

22:00
'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

15:30
1
Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

23:29
18
🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest" Reactie

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

21:35
🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

13:15
Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

21:40
La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

21:24
"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard Reactie

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

20:48
1
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

20:31
Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

20:30
1
Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

21:20
Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil Reactie

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

19:24
2
Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Reactie

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

19:13
5
🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

20:00
2
🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

19:30
Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

18:30
2
Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

18:02
Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

17:30
🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

17:15
Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

18:00
🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

17:00
9
🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:35
2
Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

16:00
Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

15:24
Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

16:30
KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

KVC Westerlo laat Club Brugge afzien maar vergeet zichzelf te belonen: coach Charaï is zeer duidelijk

06:15
3
🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

14:30
1
🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

15:00
D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

13:30
Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

22:42
(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

14:00
Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

13:02
Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen CCpl CCpl over 🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen - Anderlecht: 1-0 Groen Groen over Cercle Brugge - La Louvière: - Jan Coppens Jan Coppens over 🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek Jan Coppens Jan Coppens over "Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer" Porthos Porthos over Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal" Johnnie Walker Johnnie Walker over "Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved