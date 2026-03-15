Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Meer schrik dan schade voor Hans Vanaken? De onderzoeken van zondag hebben een ernstige heupblessure uitgesloten bij de kapitein van Club Brugge. En zo kunnen ze bij blauw-zwart toch wat opgelucht ademhalen.

Er is algemene opluchting bij Jan Breydel. Hans Vanaken heeft groen licht gekregen van de artsen, terwijl iedereen het ergste vreesde voor de middenvelder van Club Brugge. Dat was een paar uren geleden zelfs nog nijpend.

Niets ernstigs aan de hand bij Hans Vanaken bij Club Brugge

De onderzoeken van zondag brachten geen ernstige schade aan zijn heup aan het licht volgens Het Laatste Nieuws. De kapitein van blauw-zwart kan opgelucht ademhalen en volgt deze week een aangepast trainingsprogramma.

Vanaken moest tegen Westerlo nog voor de rust naar de kant. Ivan Leko zei dat wanneer Vanaken eruit moet, dat nooit goed nieuws is. Gelukkig voor de coach valt het mee. En mogelijk valt het dus héél erg goed mee.

Hans Vanaken volgende week inzetbaar?

Als het goed aanvoelt, kan de spelmaker volgende zondag tegen Mechelen al deel uitmaken van de selectie. Dat is de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, waarin blauw-zwart opnieuw voor de drie punten zal gaan.

Club Brugge blijft toch voorzichtig. De Bruggelingen zullen geen enkel risico nemen met hun kapitein tot ze zeker zijn dat hij volledig hersteld is, zeker met belangrijke play-offs voor de boeg. De kloof met leider Union SG is voorlopig drie punten.