"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

Hans Vanaken moest tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge noodgedwongen gewisseld worden. Coach Ivan Leko bevestigde dat het er niet goed uitziet en er waren een paar rare tekenen op te merken binnen de kern.

Club Brugge heeft zaterdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Westerlo. Blauw-zwart pakte op die manier drie hele nuttige punten, waardoor ze bovenaan blijven meedraaien op drie punten van leider Union SG.

Hans Vanaken geblesseerd aan de heup

Toch was er ook veel te doen over Hans Vanaken, die geblesseerd het veld moest verlaten. Ivan Leko liet na de wedstrijd meteen in zijn kaarten kijken en gaf toe dat het er niet al te goed uit zag met de kwetsuur van de middenvelder.

"Als Hans van het veld moet, is het nooit goed. Laat ons nu maar hopen dat het geen drama wordt", bevestigde hij zaterdagavond al meteen het heupprobleem van Hans Vanaken. En dat was niet het enige zorgelijke teken van de avond.

Zorgen lijken groot bij Club Brugge door 'omerta'

Bart Verhaeghe en Dévy Rigaux informeerden bij Hans Vanaken en spraken ook met elkaar over de zaak. "Niks tegen de pers zeggen", liet Rigaux zich uit over de zaak. "Niks zeggen hé", klonk het ook bij Verhaeghe. En dat lijkt ook meteen de kiem van een mogelijk groot probleem.

Lees ook... Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo›

Alle spelers spraken over het gemis van Vanaken in de tweede helft, maar over de mogelijke ernst van de blessure sprak dus niemand. Dat zou kunnen betekenen dat de sterkhouder mogelijk toch wel enkele weken buiten strijd zal zijn.