"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken moest tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge noodgedwongen gewisseld worden. Coach Ivan Leko bevestigde dat het er niet goed uitziet en er waren een paar rare tekenen op te merken binnen de kern.

Club Brugge heeft zaterdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Westerlo. Blauw-zwart pakte op die manier drie hele nuttige punten, waardoor ze bovenaan blijven meedraaien op drie punten van leider Union SG. 

Hans Vanaken geblesseerd aan de heup 

Toch was er ook veel te doen over Hans Vanaken, die geblesseerd het veld moest verlaten. Ivan Leko liet na de wedstrijd meteen in zijn kaarten kijken en gaf toe dat het er niet al te goed uit zag met de kwetsuur van de middenvelder.

"Als Hans van het veld moet, is het nooit goed. Laat ons nu maar hopen dat het geen drama wordt", bevestigde hij zaterdagavond al meteen het heupprobleem van Hans Vanaken. En dat was niet het enige zorgelijke teken van de avond.

Zorgen lijken groot bij Club Brugge door 'omerta'

Bart Verhaeghe en Dévy Rigaux informeerden bij Hans Vanaken en spraken ook met elkaar over de zaak. "Niks tegen de pers zeggen", liet Rigaux zich uit over de zaak. "Niks zeggen hé", klonk het ook bij Verhaeghe. En dat lijkt ook meteen de kiem van een mogelijk groot probleem.

Alle spelers spraken over het gemis van Vanaken in de tweede helft, maar over de mogelijke ernst van de blessure sprak dus niemand. Dat zou kunnen betekenen dat de sterkhouder mogelijk toch wel enkele weken buiten strijd zal zijn.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Westerlo
Hans Vanaken

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil rinus michels rinus michels over Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk Belgisistan soccer Belgisistan soccer over KV Mechelen - Anderlecht: 0-0 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over KRC Genk - STVV: 1-0 CCpl CCpl over Cercle Brugge - La Louvière: - roodwit1880 roodwit1880 over Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard IXL IXL over "Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Antwerp - Standard: 1-1 Mati Suarez Mati Suarez over 🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek Borak Borak over Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved