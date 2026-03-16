Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Standard liet op het veld van Antwerp een gouden kans liggen in de strijd om Play-off 1. Guillaume Gillet ziet dat de Rouches nu bijna op een wonder moeten hopen om de top zes nog te halen.

Standard speelde zondagnamiddag met 1-1 gelijk tegen Antwerp. Er zat meer in voor de Rouches, en dat zal pijn doen, want bij een zege had het veel meer kans op een plaats in de Champions' Play-offs. Nu is dat praktisch onmogelijk.

Guillaume Gillet sprak als analist bij RTBF en ziet dat Matricule 16 meer dan een beetje geluk zal nodig hebben. "Standard heeft dit hele seizoen nog geen twee wedstrijden op rij gewonnen. Er zouden heel wat mirakels nodig zijn om Play-off 1 nog te halen, maar het is nog mogelijk."

"Alleen al het feit dat ze nog in de running zijn, is eigenlijk best straf", gaat hij verder. Om Play-off 1 nog te halen, moet Standard winnen van Westerlo, hopen op een nederlaag van KAA Gent tegen FC Dender én tegelijk een achterstand van twaalf doelpunten in het doelsaldo wegwerken.

"Een ploeg die er niet in slaagt om eens een mooie reeks neer te zetten, bengelt normaal ergens in de middenmoot. Hier hebben ze toch nog een klein sprankeltje hoop", gaat Gillet verder. Maar het had er dus helemaal anders kunnen uitzien bij een zege tegen Antwerp.

"Ze hadden de kansen om te winnen. Uiteraard die penalty, en dan ook nog de grote kans van Ibe Hautekiet. Ik begrijp nog altijd niet hoe die jongen daar getrapt heeft. Vandaag zal hij zich, net als Marco Ilaimaharitra, bijzonder slecht voelen, want Standard had hier een gouden zaak kunnen doen", aldus Gillet.