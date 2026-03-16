Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard
Standard liet op het veld van Antwerp een gouden kans liggen in de strijd om Play-off 1. Guillaume Gillet ziet dat de Rouches nu bijna op een wonder moeten hopen om de top zes nog te halen.

Standard speelde zondagnamiddag met 1-1 gelijk tegen Antwerp. Er zat meer in voor de Rouches, en dat zal pijn doen, want bij een zege had het veel meer kans op een plaats in de Champions' Play-offs. Nu is dat praktisch onmogelijk.

Guillaume Gillet sprak als analist bij RTBF en ziet dat Matricule 16 meer dan een beetje geluk zal nodig hebben. "Standard heeft dit hele seizoen nog geen twee wedstrijden op rij gewonnen. Er zouden heel wat mirakels nodig zijn om Play-off 1 nog te halen, maar het is nog mogelijk."

Guillaume Gillet ziet Standard op mirakel hopen in strijd om Play-off 1

"Alleen al het feit dat ze nog in de running zijn, is eigenlijk best straf", gaat hij verder. Om Play-off 1 nog te halen, moet Standard winnen van Westerlo, hopen op een nederlaag van KAA Gent tegen FC Dender én tegelijk een achterstand van twaalf doelpunten in het doelsaldo wegwerken.

"Een ploeg die er niet in slaagt om eens een mooie reeks neer te zetten, bengelt normaal ergens in de middenmoot. Hier hebben ze toch nog een klein sprankeltje hoop", gaat Gillet verder. Maar het had er dus helemaal anders kunnen uitzien bij een zege tegen Antwerp.

"Ze hadden de kansen om te winnen. Uiteraard die penalty, en dan ook nog de grote kans van Ibe Hautekiet. Ik begrijp nog altijd niet hoe die jongen daar getrapt heeft. Vandaag zal hij zich, net als Marco Ilaimaharitra, bijzonder slecht voelen, want Standard had hier een gouden zaak kunnen doen", aldus Gillet.

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Don Bozhinov Don Bozhinov over Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Andreas2962 Andreas2962 over "Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany Real09 Real09 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Real09 Real09 over Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes My-T Vekkie My-T Vekkie over Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière? Kantine
