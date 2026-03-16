Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering
NAC Breda kreeg zondag een zware opdoffer op bezoek bij Go Ahead Eagles en zakt steeds dieper weg in de Eredivisie. Carl Hoefkens voelt de druk toenemen, maar denkt voorlopig nog niet aan opgeven.

Zondag kreeg NAC Breda voetballes van Go Ahead Eagles: het werd maar liefst 6-0. Dat het voor geen meter loopt bij de Nederlandse club wordt op die manier wel pijnlijk duidelijk. NAC staat pas voorlaatste in het klassement.

De supporters zijn ook niet te spreken over het sportieve. Zij besloten om de bus op te wachten, waar coach Carl Hoefkens hen toesprak. Hij staat momenteel immens hard onder druk.

Carl Hoefkens reageert op toenemende druk na zware afstraffing

"Dat is nu het laatste waar ik mee bezig ben", reageert de coach volgens Voetbal International op een mogelijks ontslag. "Het is normaal in de voetbalwereld en ik zou juist verbaasd zijn als het er niet over zou gaan."

De spreekkoren van het publiek had hij naar eigen zeggen niet gehoord. "Ik kan me voorstellen dat het niet positief was. Dat is ook een normaal gegeven, zeker als je zes tegengoals krijgt."

Van opgeven wil hij niet weten. "We moeten blijven doen wat we al aan het doen zijn. Het is een rollercoaster-seizoen en we hebben al een paar klappen geïncasseerd, maar we gaan gewoon weer rechtop staan tot aan het einde van het seizoen", aldus Hoefkens.

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

09:40
Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

🎥 Familie van ex-speler uit CPL aangevallen ... door eigen supporters

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 27
Zwolle Zwolle 1-1 FC Groningen FC Groningen
FC Volendam FC Volendam 1-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 2-3 NEC NEC
Heerenveen Heerenveen 3-0 Telstar Telstar
Ajax Ajax 4-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
FC Twente FC Twente 0-2 Utrecht Utrecht
Feyenoord Feyenoord 2-1 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-0 Heracles Heracles
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 6-0 NAC NAC

