Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

NAC Breda kreeg zondag een zware opdoffer op bezoek bij Go Ahead Eagles en zakt steeds dieper weg in de Eredivisie. Carl Hoefkens voelt de druk toenemen, maar denkt voorlopig nog niet aan opgeven.

Zondag kreeg NAC Breda voetballes van Go Ahead Eagles: het werd maar liefst 6-0. Dat het voor geen meter loopt bij de Nederlandse club wordt op die manier wel pijnlijk duidelijk. NAC staat pas voorlaatste in het klassement.

De supporters zijn ook niet te spreken over het sportieve. Zij besloten om de bus op te wachten, waar coach Carl Hoefkens hen toesprak. Hij staat momenteel immens hard onder druk.

"Dat is nu het laatste waar ik mee bezig ben", reageert de coach volgens Voetbal International op een mogelijks ontslag. "Het is normaal in de voetbalwereld en ik zou juist verbaasd zijn als het er niet over zou gaan."

De spreekkoren van het publiek had hij naar eigen zeggen niet gehoord. "Ik kan me voorstellen dat het niet positief was. Dat is ook een normaal gegeven, zeker als je zes tegengoals krijgt."

Lees ook... Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel›

Van opgeven wil hij niet weten. "We moeten blijven doen wat we al aan het doen zijn. Het is een rollercoaster-seizoen en we hebben al een paar klappen geïncasseerd, maar we gaan gewoon weer rechtop staan tot aan het einde van het seizoen", aldus Hoefkens.