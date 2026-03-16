Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

Vlak voor de play-offs zijn de nieuwe marktwaardes bekend gemaakt. Daarbij is het Kos Karetsas van KRC Genk die de nieuwe vaandeldrager is volgens de cijfers van Transfermarkt. En hij wordt nu ook het hof gemaakt door de absolute topclubs.

De nieuwe marktwaardes swingen de pan uit. Zo is Kos Karesas ondertussen al 35 miljoen euro waard, zoals we ook een paar dagen geleden al lieten weten. De reden daartoe is dan ook heel erg duidelijk.

Kos Karetsas minstens 35 miljoen euro waard voor KRC Genk

“Karetsas is het soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal”, aldus Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt. En ondertussen zijn de grote topclubs ook al aan het aankloppen voor de jonge Griek.

Niet voor het eerst zitten er topclubs in de tribunes om Karetsas te scouten. Dat de Limburgers ook Europees nog een aardig woordje meespreken en zelfs mogen dromen van de kwartfinales na een 1-0 zege tegen Freiburg speelt zeker mee.

'Real Madrid toont interesse in Karetsas'

Zo zou ook Real Madrid ondertussen interesse tonen in Karetsas. Volgens Fichajes zouden ze daarbij een bod overwegen van niet minder dan 50 miljoen euro, waardoor de jonge Griekse winger plots de duurste ooit in ons land kan worden.

De Koninlijke heeft ook spelers als Martin Odegaard in het vizier, maar ook Karetsas is een van de namen die bovenaan het verlanglijstje staan. Real heeft Karetsas ondertussen al een tijdje op de radar staan en maakt furore bij KRC Genk.