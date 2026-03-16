Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Ondanks de laatste plaats van zijn ploeg is Bruny Nsimba in vorm bij Dender. Wellicht beleeft hij er zijn laatste maanden en zal hij deze zomer keuze te over hebben.

We schreven er enkele weken geleden al over: met 9 doelpunten en 4 assists in 26 wedstrijden voor de rode lantaarn laat Bruny Nsimba zich in de Jupiler Pro League van zijn beste kant zien. Na negen goals naast Aurélien Scheidler vorig seizoen bevestigt hij zijn vorm, en hij zou wel eens de volgende stap in zijn carrière kunnen zetten.

Terwijl Dender knokt om de degradatie naar tweede klasse te vermijden, wordt er achter de schermen stevig aan Nsimba getrokken. Zijn contractsituatie (zijn verbintenis loopt af in juni) maakt hem natuurlijk extra interessant.

Standard mengt zich in het dossier

Cercle Brugge (dat Dender straks opnieuw tegenkomt in de Playdowns) toonde al interesse, maar is niet alleen. Volgens La Dernière Heure volgt ook Standard zijn situatie van dichtbij.

Dat de Rouches zich in dit dossier mengen, is niet echt verrassend: Nsimba zou een gratis versterking zijn, hij scoorde dit seizoen meer dan Thomas Henry en Timothé Nkada samen, en hij is bovendien geen onbekende voor Vincent Euvrard, die hem eerder dit seizoen nog onder zijn hoede had.



In het promotieseizoen naar 1A was hij één van de grote motoren achter de verrassende tweede plaats onder Timmy Simons, met 14 goals in 28 wedstrijden. Nu hoopt hij het hoofdstuk bij Dender langs de grote poort af te sluiten door de club te helpen redden.