Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Word fan van Standard! 2532

Ondanks de laatste plaats van zijn ploeg is Bruny Nsimba in vorm bij Dender. Wellicht beleeft hij er zijn laatste maanden en zal hij deze zomer keuze te over hebben.

We schreven er enkele weken geleden al over: met 9 doelpunten en 4 assists in 26 wedstrijden voor de rode lantaarn laat Bruny Nsimba zich in de Jupiler Pro League van zijn beste kant zien. Na negen goals naast Aurélien Scheidler vorig seizoen bevestigt hij zijn vorm, en hij zou wel eens de volgende stap in zijn carrière kunnen zetten.

Terwijl Dender knokt om de degradatie naar tweede klasse te vermijden, wordt er achter de schermen stevig aan Nsimba getrokken. Zijn contractsituatie (zijn verbintenis loopt af in juni) maakt hem natuurlijk extra interessant.

Standard mengt zich in het dossier

Cercle Brugge (dat Dender straks opnieuw tegenkomt in de Playdowns) toonde al interesse, maar is niet alleen. Volgens La Dernière Heure volgt ook Standard zijn situatie van dichtbij.

Dat de Rouches zich in dit dossier mengen, is niet echt verrassend: Nsimba zou een gratis versterking zijn, hij scoorde dit seizoen meer dan Thomas Henry en Timothé Nkada samen, en hij is bovendien geen onbekende voor Vincent Euvrard, die hem eerder dit seizoen nog onder zijn hoede had.


In het promotieseizoen naar 1A was hij één van de grote motoren achter de verrassende tweede plaats onder Timmy Simons, met 14 goals in 28 wedstrijden. Nu hoopt hij het hoofdstuk bij Dender langs de grote poort af te sluiten door de club te helpen redden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Bruny Nsimba

Meer nieuws

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Don Bozhinov Don Bozhinov over Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Andreas2962 Andreas2962 over "Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany Real09 Real09 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Real09 Real09 over Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes My-T Vekkie My-T Vekkie over Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved