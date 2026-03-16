Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Standard liet op het veld van Antwerp opnieuw kostbare punten liggen en ziet Play-off 1 stilaan uit zicht verdwijnen. Marc Degryse spaarde de Rouches niet na een wedstrijd die volgens hem gewonnen moest worden.

Zondagnamiddag speelden Standard en Anderlecht met 1-1 gelijk. Antwerp lag al langer uit de race voor de Champions' Play-offs maar na dit resultaat maken de Rouches ook amper nog kans.

Zij moeten volgend weekend winnen van Westerlo terwijl ze ook op een nederlaag van KAA Gent zullen moeten hopen. Verder is bedraagt verschil in doelpuntensaldo ook 12 goals. Daarnaast is er ook nog KRC Genk dat meer punten telt en nog kans maakt.

Marc Degryse is scherp voor Standard na nieuwe misstap

"Ik zat te kijken naar twee ploegen die niets te zoeken hebben in de top-zes", zegt Marc Degryse over de clash tussen Antwerp en Standard bij Het Laatste Nieuws. "Maar dan nog was dit een wedstrijd die Standard altijd had moeten winnen. Ze missen een strafschop, en komen dan ook nog eens op achterstand met een mannetje meer."

Volgens Degryse ontbrak het bij de Rouches dit reguliere seizoen vooral aan aanvallende impulsen. "Ik heb absoluut goede fases van Standard gezien doorheen het seizoen, maar hun offensieve statistieken vertellen het hele verhaal: 27 doelpunten in 29 wedstrijden."

Lees ook... Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef›

"Enkel La Louvière en Dender doen nóg slechter. Als je niet eens gemiddeld één doelpunt per wedstrijd kunt maken, wordt het natuurlijk lastig om play-off 1 af te dwingen", aldus Degryse.