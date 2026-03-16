Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Benito Raman leeft weer op na enkele erg moeilijke maanden. De avond die hij gisteren beleefde zal hem nog wat extra helpen om weer in vorm te raken.

Eind oktober maakte Benito Raman een bijzonder pijnlijke periode door met het verlies van zijn vader. Daarna raakte hij geblesseerd. "Op dat moment kon ik zelfs niet zonder pijn in de auto zitten. Wandelen, fietsen, lopen... niets lukte. Op een bepaald moment dacht ik: is dit het allemaal nog wel waard?", vertelde hij enkele dagen geleden op DAZN.

Sindsdien heeft de aanvaller zijn glimlach en neus voor doel teruggevonden; zo maakte hij in de slotfase het winnende doelpunt tegen Zulte Waregem. Tegen Anderlecht was hij niet beslissend, maar hij was wel bijzonder gelukkig na zijn invalbeurt in het laatste halfuur.

Raman vierde de kwalificatie voor de Champions' Play-offs met de volledige staf en hij vierde ook met de supporters: hij ging zelfs een pint drinken op de tribune. Tijdens het interview had hij zijn bierblikje nog altijd in de hand.

Een avond die zal bijblijven

"We verdienen dat ticket voor Play-off 1 zo hard. De vreugde is enorm, na 17 jaar wachten. We beseffen nog niet wat we hebben gepresteerd. Maar ik kan niet feesten, want ik moet naar mijn schoonouders om mijn zoon in bed te leggen", lacht hij.

De lach maakte zelfs plaats voor een paar tranen. "Dat heeft niets te maken met de uitslag, maar met het gebaar van Anderlecht. Ik heb net een cadeau gekregen, een truitje naar aanleiding van het overlijden van mijn papa." Een klassegebaar van Sporting.