Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

KV Mechelen heeft geschiedenis geschreven door zich voor het eerst te plaatsen voor de Champions' Play-offs. Volgens Marc Degryse was het ook een stevige verdienste van trainer Fred Vanderbiest.

Het is gebeurd: KV Mechelen speelt voor de allereerste keer in zijn geschiedenis de Champions' Play-offs. Myron van Brederode maakte het verschil in de blessuretijd van de tweede helft na een rode kaart voor Adriano Bertaccini.

"Vorig week op KAA Gent stelde de ploeg nog zwaar teleur. Dan is het toch een krachttoer van de trainer om de jongens klaar te stomen voor hun tweede matchbal", liet Marc Degryse noteren bij Het Laatste Nieuws.

Paars-wit had kansen genoeg om de ban te breken. "Akkoord, het zat allemaal een beetje mee tegen Anderlecht, dat evengoed op voorsprong had kunnen komen, maar de offensieve wissels van Vanderbiest gaven de ploeg het extra duwtje om de deur naar play-off 1 open te duwen."

Geluk dwing je uiteindelijk zelf af. "Hij bracht op het uur Antonio en Raman, en daarna ook nog eens Vanrafelghem. Vanderbiest gaf hiermee de boodschap: ‘Het moet en zal nu gebeuren."

Lees ook... Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"›

Achter de Kazerne leeft weer helemaal op, en dat belooft voor PO1. "Maar vooral krijgen we straks in play-off 1 vijf thuiswedstrijden van KV Mechelen voor een vol huis, waar Union en Club Brugge niet veilig zullen zijn", besluit Degryse.