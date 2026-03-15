🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

Wat Anderlecht zondag in Mechelen meemaakte, past in het lijstje met moeilijkere momenten voor Adriano Bertaccini. Na zijn rode kaart ging Anderlecht nog kopje-onder.

Anderlecht was zeker in de tweede helft geruime tijd baas en had nagelaten om op voorsprong te klimmen. Zelfs met dit in gedachten leek Anderlecht op weg om met een nuttig puntje huiswaarts te keren. Tot Bertaccini in minuut 89 tegen zijn tweede geel aanliep. "Neen, ik heb nog niet met hem gesproken. Ik begrijp zijn ontgoocheling, want ik ben zelf ook ontgoocheld", reageert Jérémy Taravel.

Hij weet ook dat zijn eerste wedstrijd sinds zijn vaste aanstelling als T1 anders had kunnen lopen. "Als je bepaalde kansen niet afmaakt, mag je niet op het einde van de match nog een doelpunt slikken." Uiteraard zal Taravel die uitsluiting aankaarten met Bertaccini zelf. "Ik zal daar met hem over spreken, zoals ik daar met alle spelers over spreek."

Bertaccini de pineut in slotfase

De trainer van paars-wit wil dus zeker niet één speler met de vinger wijzen en weigert om brandhout te maken van Bertaccini. "Het gaat niet alleen om hem. We spelen een vijf-tegen-twee situatie slecht uit. Hij verliest de bal en probeert terug te komen. Jammer genoeg voor hem pakt hij zijn tweede geel, krijgen we een stilstaande fase tegen en slikken we op die fase de 1-0."

Het zat dus allemaal wat tegen voor Anderlecht in de slotfase, maar het is wel een zure manier om op een nederlaag aan te lopen. Zijn karrenvracht aan doelpunten uit zijn periode bij STVV zijn alvast een verre herinnering voor Bertaccini. Aan Taravel en zijn staf om er toch weer in te slagen om hem beter in zijn vel te laten voelen.

Lees ook... Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"›

Bekijk hierboven de algemene analyse van Taravel na de wedstrijd op het veld van KV Mechelen. Hij was op zijn hoede voor de snelle invallers van KVM in de omschakeling maar vond wel dat zijn ploeg daar goed mee omging. Pas in de absolute slotminuten liep het toch nog mis voor Anderlecht.