Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Westerlo mag de hoop op de Champions' Play-offs opbergen, maar blijft wel volop meedoen voor een Europees ticket. Volgens Dogucan Haspolat heeft de ploeg nog altijd genoeg kwaliteit om iets moois neer te zetten.

KVC Westerlo zal de Europe Play-offs spelen. Na de nederlaag tegen Club Brugge staat het vast dat de Kemphanen PO1 niet meer kunnen halen. Een spijtige zaak voor Westerlo, al zullen ze er met veel motivatie aan beginnen;

"Eerst is er nog de wedstrijd tegen Standard, die willen we ook winnen natuurlijk", vertelde kapitein Dogucan Haspolat. Door PO2 te winnen en nadien ook de barragewedstrijd kan Westerlo nog steeds Europa in.

"We hebben nog een kans op Europees voetbal, zeker en vast. Als we op Standard gaan winnen staan we er heel goed voor", gaat Haspolat verder. Hij ziet dat alles nog mogelijk is. "Met de kwaliteit die wij hebben in het team kan het zeker."

Tegen Club Brugge speelde Westerlo een prima wedstrijd en was het eigenlijk de betere ploeg. Iets wat een terugkerend fenomeen blijft. Haspolat kan als aanvoerder positief terugblikken op de reguliere competitie.



"We hebben veel goede wedstrijden gespeeld. We waren tijdens de reguliere competitie ook vaak de betere ploeg in de wedstrijden die we speelden", aldus Haspolat. "Jammer genoeg pakten we niet altijd de drie punten."