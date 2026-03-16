OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

Manuel Gonzalez
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Barcelona! 3044

Joan Laporta blijft voorzitter van FC Barcelona. De Spaanse advocaat en politicus is opnieuw verkozen door de socio's.

Joan Laporta heeft de presidentsverkiezingen bij FC Barcelona gewonnen. De huidige én dus ook toekomstige voorzitter van Barça won héél overtuigend.

Net geen 50.000 socio's brachten afgelopen weekend hun stem uit. Laporta haalde uiteindelijk net geen zeventig procent van de stemmen.

50.000 socio's, 70 procent van de stemmen

Laporta werd uitgedaagd door Victor Font. Laatstgenoemde deed er in de dagen voor de verkiezingen alles aan om de socio's te overtuigen.

Zo beloofde Font de socio's onder meer de terugkeer van Lionel Messi en de komst van Erling Braut Haaland. Het hielp niet. Net zoals in 2021 verloor Font de verkiezingen van Laporta.

Laporta begint aan zijn derde ambtstermijn als voorzitter van Barça. Ook tussen 2003 en 2010 stond de 62-jarige bestuurder aan het roer in Camp Nou.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona

La Liga

 Speeldag 28
Alaves Alaves 1-1 Villarreal Villarreal
Girona FC Girona FC 3-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Getafe Getafe
Real Oviedo Real Oviedo 1-0 Valencia CF Valencia CF
Real Madrid Real Madrid 4-1 Elche CF Elche CF
Real Mallorca Real Mallorca 2-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Barcelona Barcelona 5-2 Sevilla Sevilla
Real Betis Real Betis 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 3-1 Osasuna Osasuna
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Levante Levante

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" Joske89 Joske89 over Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC' Dirk1897 Dirk1897 over Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud FCB vo altijd FCB vo altijd over Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo' FCB vo altijd FCB vo altijd over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen RememberLierse RememberLierse over Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach' FCB vo altijd FCB vo altijd over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved