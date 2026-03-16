OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031
Joan Laporta blijft voorzitter van FC Barcelona. De Spaanse advocaat en politicus is opnieuw verkozen door de socio's.
Joan Laporta heeft de presidentsverkiezingen bij FC Barcelona gewonnen. De huidige én dus ook toekomstige voorzitter van Barça won héél overtuigend.
Net geen 50.000 socio's brachten afgelopen weekend hun stem uit. Laporta haalde uiteindelijk net geen zeventig procent van de stemmen.
50.000 socio's, 70 procent van de stemmen
Laporta werd uitgedaagd door Victor Font. Laatstgenoemde deed er in de dagen voor de verkiezingen alles aan om de socio's te overtuigen.
Zo beloofde Font de socio's onder meer de terugkeer van Lionel Messi en de komst van Erling Braut Haaland. Het hielp niet. Net zoals in 2021 verloor Font de verkiezingen van Laporta.
ELECCIONS 2026 🗳💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026
ℹ End of the vote count pic.twitter.com/DnDS5jdG38
Joan Laporta, re-elected president of FC Barcelona.— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026
Your president,
our president,
the president of all culers. 💙❤️ pic.twitter.com/G8ndJwjJmW
Laporta begint aan zijn derde ambtstermijn als voorzitter van Barça. Ook tussen 2003 en 2010 stond de 62-jarige bestuurder aan het roer in Camp Nou.
