OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

Joan Laporta blijft voorzitter van FC Barcelona. De Spaanse advocaat en politicus is opnieuw verkozen door de socio's.

Joan Laporta heeft de presidentsverkiezingen bij FC Barcelona gewonnen. De huidige én dus ook toekomstige voorzitter van Barça won héél overtuigend.

Net geen 50.000 socio's brachten afgelopen weekend hun stem uit. Laporta haalde uiteindelijk net geen zeventig procent van de stemmen.

50.000 socio's, 70 procent van de stemmen

Laporta werd uitgedaagd door Victor Font. Laatstgenoemde deed er in de dagen voor de verkiezingen alles aan om de socio's te overtuigen.

Zo beloofde Font de socio's onder meer de terugkeer van Lionel Messi en de komst van Erling Braut Haaland. Het hielp niet. Net zoals in 2021 verloor Font de verkiezingen van Laporta.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Joan Laporta, re-elected president of FC Barcelona.



Your president,

our president,

the president of all culers. 💙❤️ pic.twitter.com/G8ndJwjJmW — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026

Laporta begint aan zijn derde ambtstermijn als voorzitter van Barça. Ook tussen 2003 en 2010 stond de 62-jarige bestuurder aan het roer in Camp Nou.