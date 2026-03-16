Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

Terug in de basiself van Standard kan Casper Nielsen zijn arm nog niet bewegen zoals hij wil. De Deense middenvelder heeft geen pijn meer, maar zal na het seizoen toch de mogelijkheid van een nieuwe operatie overwegen.

Dat bleek uit het uitblijven van een viering na de goal van Tobias Mohr, om geen seconde te verliezen: de spelers van Standard bleven tot het einde doorduwen om zondag op Antwerp te gaan winnen. De Rouches dropen dan ook met gebogen hoofd af bij het laatste fluitsignaal, net als Casper Nielsen, die voor onze microfoon verscheen.

"De teleurstelling is groot. We hebben gedaan wat de coach vroeg, met een goed plan. We hadden in de eerste helft kansen waar we meer uit hadden moeten halen. We gingen met vertrouwen de rust in, we voelden ons goed. Na de rode kaart was het hét moment om het verschil te maken, en het omgekeerde is gebeurd."

"We hadden al kansen vóór de rode kaart, maar ja, we moesten het beter doen. Je zag op het einde dat, toen we gelijkmaakten, we doorduwden om er nog eentje bij te doen, maar het was moeilijk. We verliezen de Champions' Play-offs niet alleen vandaag, al zouden die drie punten een groot verschil hebben gemaakt."

Casper Nielsen moet zijn ritme terugvinden bij Standard

Terug in de basiself beleefde de Deen een wisselvallige match, in een offensievere rol dan hij gewend is. Voor het eerst sinds half januari opnieuw basisspeler: de 31-jarige heeft nog ritme nodig om weer op 100% te komen.

"Het is de eerste keer in zeven weken, dus het was lastig. Maar het was goed om terug te zijn en te spelen. Ik moet minuten maken om weer op mijn niveau te komen. Ik had vandaag een andere taak, wat buiten mijn positie, en dat was niet slecht."



"Ik hoop verder te kunnen opbouwen om de komende weken weer op 100% te zitten, maar het was fijn om 60 minuten te spelen na een moeilijke periode voor mij, een van de moeilijkste, want het was ernstiger dan ik dacht. Ik kan mijn arm bijna normaal gebruiken, maar ik moet nog altijd opletten, we zullen na het seizoen zien of ik opnieuw geopereerd moet worden."

"Ik heb geen pijn meer, maar ik kan hem niet bewegen zoals het hoort. Het was moeilijk, maar nu gaat het, ik kan een paar tikken incasseren en weer lachen. Al zal het natuurlijk in de komende weken steeds beter gaan", besloot Casper Nielsen.