Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef
Terug in de basiself van Standard kan Casper Nielsen zijn arm nog niet bewegen zoals hij wil. De Deense middenvelder heeft geen pijn meer, maar zal na het seizoen toch de mogelijkheid van een nieuwe operatie overwegen.

Dat bleek uit het uitblijven van een viering na de goal van Tobias Mohr, om geen seconde te verliezen: de spelers van Standard bleven tot het einde doorduwen om zondag op Antwerp te gaan winnen. De Rouches dropen dan ook met gebogen hoofd af bij het laatste fluitsignaal, net als Casper Nielsen, die voor onze microfoon verscheen.

"De teleurstelling is groot. We hebben gedaan wat de coach vroeg, met een goed plan. We hadden in de eerste helft kansen waar we meer uit hadden moeten halen. We gingen met vertrouwen de rust in, we voelden ons goed. Na de rode kaart was het hét moment om het verschil te maken, en het omgekeerde is gebeurd."

"We hadden al kansen vóór de rode kaart, maar ja, we moesten het beter doen. Je zag op het einde dat, toen we gelijkmaakten, we doorduwden om er nog eentje bij te doen, maar het was moeilijk. We verliezen de Champions' Play-offs niet alleen vandaag, al zouden die drie punten een groot verschil hebben gemaakt."

Casper Nielsen moet zijn ritme terugvinden bij Standard

Terug in de basiself beleefde de Deen een wisselvallige match, in een offensievere rol dan hij gewend is. Voor het eerst sinds half januari opnieuw basisspeler: de 31-jarige heeft nog ritme nodig om weer op 100% te komen.

"Het is de eerste keer in zeven weken, dus het was lastig. Maar het was goed om terug te zijn en te spelen. Ik moet minuten maken om weer op mijn niveau te komen. Ik had vandaag een andere taak, wat buiten mijn positie, en dat was niet slecht."

Lees ook... 🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

"Ik hoop verder te kunnen opbouwen om de komende weken weer op 100% te zitten, maar het was fijn om 60 minuten te spelen na een moeilijke periode voor mij, een van de moeilijkste, want het was ernstiger dan ik dacht. Ik kan mijn arm bijna normaal gebruiken, maar ik moet nog altijd opletten, we zullen na het seizoen zien of ik opnieuw geopereerd moet worden."

"Ik heb geen pijn meer, maar ik kan hem niet bewegen zoals het hoort. Het was moeilijk, maar nu gaat het, ik kan een paar tikken incasseren en weer lachen. Al zal het natuurlijk in de komende weken steeds beter gaan", besloot Casper Nielsen.

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

18:00
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

14:00
11
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

11:00
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
1
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
2
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

08:40
41
DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

17:40
Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

17:00
6
Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

16:00
1
10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

16:30
3
Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

16:20
2
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

15:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

10:00
Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

10:00
3
Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

14:20
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
8
Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

13:31
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

12:40
9
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

11:40
16
"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard Reactie

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

20:48
3
Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

12:20
4
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
3
Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

10:30
Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil Reactie

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

15/03
5
Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Reactie

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

15/03
11
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

09:15
7
🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

09:01
8
Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

09:40
Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

08:50

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

