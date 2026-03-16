10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

Chelsea heeft net een voorwaardelijke transferban van één jaar opgelegd gekregen wegens illegale betalingen en het niet naleven van de financiële fairplayregels onder impuls van voormalig eigenaar Roman Abramovich. En daar zou het voor The Blues wel eens niet bij kunnen blijven.

Als je ook de verhuurde spelers en de terugkerende huurlingen meetelt, heeft Chelsea sinds het begin van de vorige zomerse transferperiode 28 vertrekkers en evenveel nieuwkomers gekend binnen de ruime spelerskern.

Bij elke transferperiode slaan de Blues stevig toe om weer aan te knopen met de top in de Premier League. Tegelijkertijd stallen ze een groot aantal spelers bij hun satellietclub Strasbourg, bij een andere Engelse club of elders in Europa (denk aan Mike Penders).

Dat zal mogelijk niet lang meer kunnen: Chelsea heeft van de Premier League namelijk een (voorwaardelijk) transferverbod van één jaar gekregen voor het aantrekken van spelers voor het eerste elftal, een (voorwaardelijk) verbod van negen maanden om spelers voor de jeugdopleiding te registreren, én een boete van 10 miljoen pond.

Chelsea komt er voorlopig goed vanaf, maar het is nog niet voorbij

De aanleiding zijn overtredingen van de regels rond financial fair play, die volgens Sky Sports door de Londense club zijn begaan onder impuls van voormalig eigenaar Roman Abramovich. Daarnaast zouden er ook onrechtmatige betalingen zijn teruggevonden.

Chelsea komt er dus voorlopig relatief goed vanaf en ontsnapt (voorlopig) aan sportieve sancties, maar daarmee is het dossier nog niet afgerond. Na de Premier League moet ook de Engelse voetbalbond zich nog uitspreken, en die zou wel eens minder toegeeflijk kunnen zijn.



