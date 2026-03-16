Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

AS Monaco heeft de voorbije weken het tij gekeerd en blijft positieve resultaten neerzetten. De hand van Sébastien Pocognoli is duidelijk zichtbaar. Wat is het geheim van onze landgenoot?

AS Monaco pakte afgelopen zaterdag de vijfde opeenvolgende zege in de competite. Stade Brestois werd met 2-0 naar huis gestuurd.

Le Rocher is inmiddels opgerukt naar een zesde plaats in het klassement. Monaco volgt op amper zes punten van de derde plaats van Olympique Marseille.

"Dit is het resultaat van dagelijks werk", aldu Poco bij L1+. "We trainen elke dag aan een héél hoge intensiteit en laten niets aan het toeval over. Dat werpt nu de vruchten af."

Nochtans liep het aanvankelijk héél stroef voor Pocognoli. "Maar ik ben nooit in paniek geraakt. Het was soms niet te zien, maar we werkten héél goed op training."

"Mijn spelers hebben we na de overwinning van zaterdag om twee vrije dagen gevraagd", lacht Pocognoli. "Maar dit is niét het moment om te rusten. Ze kunnen rusten tijdens de interlandbreak, hé. Als ze niet geselecteerd zijn voor hun nationale ploeg tenminste." (knipoogt)