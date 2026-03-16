Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen. Tottenham Hotspur neemt na amper een maand afscheid van Igor Tudor. Wie moet de Engelse topclub van degradatie behoeden?

Tottenham Hotspur vecht tegen het degradatiespook. The Spurs wonnen zondagavond opnieuw niét (bij Liverpool FC, nvdr.) en hebben slechts één schamel puntje krediet op een degradatieplaats.

The Athletic weet dat paniek zich meester heeft gemaakt over de bestuurskamer van The Spurs. De Engelse topclub zet Igor Tudor na amper een maand op straat.

Géén shockeffect, acuut degradatiegevaar

Tudor nam enkele weken geleden de fakkel over van Thomas Frank. Het doel: voor een shockeffect zorgen en Tottenham naar veiliger regionen in het klassement loodsen.

Dat is allesbehalve gelukt. Tudor kon sinds zijn aanstelling nog niet winnen. Bovendien worden er vragen gesteld bij de tactische beslissingen van de Kroatische coach.

En nu, Tottenham Hotspur?



Wie kan én wil Tottenham de komende weken in de Premier League houden? We hebben zelf geen idee. En geen enkele coach staat te springen om The Spurs over te nemen. Er kan enkel verloren worden in de huidige situatie…