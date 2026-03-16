Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

KAA Gent deelde vanavond verschrikkelijk nieuws. De fan die vrijdagavond onwel werd op de tribunes is overleden.

De wedstrijd tussen KAA Gent en Zulte Waregem ging afgelopen vrijdag met een halfuur vertraging van start. Dat was het gevolg van een incident op de tribunes.

Een thuisfan werd onwel en moest worden gereanimeerd in de tribune. De fan in kwestie werd overgebracht naar het ziekenhuis.

KAA Gent heeft met veel droefheid het overlijden vernomen van Buffalo Kurt, die afgelopen vrijdag onwel was geworden in de tribunes. In deze bijzonder moeilijke periode gaan onze gedachten uit naar iedereen die hem liefhad.



De Buffalo's stuurden vandaag echter een verschrikkelijk bericht de wereld in. De fan in kwestie is overleden.



"KAA Gent wil in de eerste plaats de oprechte deelneming betuigen aan de familie, vrienden en naasten van de overledene", klinkt het. "In deze bijzonder moeilijke periode gaan onze gedachten uit naar iedereen die hem lief had."



Ook de redactie van Voetbalkrant.com wil het medeleven betuigen aan de familie, dierbaren en vrienden van Kurt.