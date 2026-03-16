Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Vincent Kompany is goed bezig om zich onsterfelijk te maken bij Bayern München. Al is er wél kritiek op onze landgenoot in Duitsland.

Bayern München bleef afgelopen weekend steken op een 1-1-gelijkspel bij Bayer 04 Leverkusen. Wat vond Vincent Kompany van dat gelijkspel?

Wel, dat weten we niet. The Prince stuurde namelijk zijn kat naar de verplichte persbabbel - in Duitsland moéten de hoofdcoaches na de wedstrijd aanschuiven.

Waarom stuurde Vincent Kompany zijn kat naar de persbabbel?

De officiële versie: Kompany moest meteen vertrekken omdat het vliegtuig van Der Rekordmeister stond te wachten. Na middernacht mag er in Duitsland niet gevlogen worden.

In Duitsland leeft echter een andere mening. Het is namelijk niet de eerste keer dat Kompany (na puntenverlies buitenshuis) zijn kat naar de persconferentie stuurt.

Gebrek aan respect

Criticasters vinden het eveneens een gebrek aan respect naar zijn concullega. Al hebben we zo'n gevoel dat Kompany zelf er de slaap niet zal voor laten.