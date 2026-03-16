Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

De slotspeeldag van de reguliere competitie wordt dit jaar anders aangepakt dan gewoonlijk. Alle acht wedstrijden worden op hetzelfde moment gespeeld, en dat zorgt ook achter de schermen voor extra druk.

Ieder seizoen worden de laatste speeldag van de reguliere competitie alle wedstrijden die nog belang hebben op hetzelfde moment gespeeld. Normaal gezien worden er steeds wel een paar wedstrijden verplaatst die geen invloed meer kunnen hebben op het klassement.

Dit jaar is het anders. Het Nieuwsblad weet namelijk dat alle acht wedstrijden gewoon op zondag gespeeld zullen worden. Voor supporters is dat eigenlijk goed nieuws, aangezien ze geen plannen moeten verzetten.

Voor het scheidsrechterskorps wordt het op die manier wél een moeilijke speeldag. Vier refs op ieder speelveld plus een team van videorefs, voor iedere wedstrijd. Het wordt een serieuze puzzel, maar Jonathan Lardot krijgt hem opgelost met de beschikbare refs.

Jonathan Lardot ziet opvallende uitdaging op slotspeeldag met acht wedstrijden tegelijk

Nog opvallend: er is slechts plaats voor vijf teams van videorefs. Voor drie wedstrijden zal er moeten worden teruggegrepen naar een VAR-busje, of zal de VAR vanuit het stadion ergens moeten werken. Het zal hoe dan ook worden opgelost.

Dat wil uiteraard wel zeggen dat het ook in Tubeke goed druk zal zijn. "We hebben al eens vier wedstrijden tegelijk gedaan, dus we hebben al wat ervaring daarmee", zegt Lardot bij Het Nieuwsblad. "Maar het klopt dat we dit anders moeten aanpakken dan gewoonlijk."





"Als er één match is, wordt er in de emotie al eens iets geroepen, al is het op dat vlak al gebeterd. Maar nu zal het er zéker op aankomen om rustig en professioneel te blijven."