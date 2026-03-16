Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

De slotspeeldag van de reguliere competitie wordt dit jaar anders aangepakt dan gewoonlijk. Alle acht wedstrijden worden op hetzelfde moment gespeeld, en dat zorgt ook achter de schermen voor extra druk.

Ieder seizoen worden de laatste speeldag van de reguliere competitie alle wedstrijden die nog belang hebben op hetzelfde moment gespeeld. Normaal gezien worden er steeds wel een paar wedstrijden verplaatst die geen invloed meer kunnen hebben op het klassement.

Dit jaar is het anders. Het Nieuwsblad weet namelijk dat alle acht wedstrijden gewoon op zondag gespeeld zullen worden. Voor supporters is dat eigenlijk goed nieuws, aangezien ze geen plannen moeten verzetten.

Voor het scheidsrechterskorps wordt het op die manier wél een moeilijke speeldag. Vier refs op ieder speelveld plus een team van videorefs, voor iedere wedstrijd. Het wordt een serieuze puzzel, maar Jonathan Lardot krijgt hem opgelost met de beschikbare refs.

Nog opvallend: er is slechts plaats voor vijf teams van videorefs. Voor drie wedstrijden zal er moeten worden teruggegrepen naar een VAR-busje, of zal de VAR vanuit het stadion ergens moeten werken. Het zal hoe dan ook worden opgelost.

Dat wil uiteraard wel zeggen dat het ook in Tubeke goed druk zal zijn. "We hebben al eens vier wedstrijden tegelijk gedaan, dus we hebben al wat ervaring daarmee", zegt Lardot bij Het Nieuwsblad. "Maar het klopt dat we dit anders moeten aanpakken dan gewoonlijk."

"Als er één match is, wordt er in de emotie al eens iets geroepen, al is het op dat vlak al gebeterd. Maar nu zal het er zéker op aankomen om rustig en professioneel te blijven."

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

