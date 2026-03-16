DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

De slotspeeldag van de reguliere competitie krijgt dit seizoen een opvallende extra. Niet alleen worden alle wedstrijden tegelijk gespeeld, ook de multilive zal voor iedereen gratis te volgen zijn.

De laatste speeldag zal dit seizoen nog iets chaotischer worden dan andere seizoenen. Dit jaar heeft rechtenhouder DAZN ervoor gekozen om alle wedstrijden op hetzelfde moment te laten spelen.

Normaal gezien worden er steeds een paar wedstrijden, die geen invloed meer kunnen hebben op wie bepaalde play-offs haalt, vervroegd. Zo worden er ieder jaar wel enkele wedstrijden op zaterdag gespeeld.

DAZN maakt multilive op chaotische slotspeeldag gratis voor iedereen

Dit seizoen is dat dus anders: alle ploegen komen zondag om 18u30 in actie. Dat zorgt er in eerste instantie voor dat supporters hun plannen niet moeten wijzigen, maar nu is er nog een bijkomende opsteker voor alle Belgische voetbalfans.

In de HLN Voetbalpodcast werd namelijk bekendgemaakt dat DAZN de multilive gratis maakt voor iedereen. Geen betaalmuur dus voor wie wil weten wat er op alle velden gebeurt.


De aparte wedstrijden blijven wel enkele beschikbaar voor abonnees. Zo kan iedereen zondagavond zonder abonnement toch alles op de voet volgen, op een moment waarop de spanning op meerdere velden tegelijk haar hoogtepunt bereikt. 

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

