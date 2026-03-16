DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

De slotspeeldag van de reguliere competitie krijgt dit seizoen een opvallende extra. Niet alleen worden alle wedstrijden tegelijk gespeeld, ook de multilive zal voor iedereen gratis te volgen zijn.

De laatste speeldag zal dit seizoen nog iets chaotischer worden dan andere seizoenen. Dit jaar heeft rechtenhouder DAZN ervoor gekozen om alle wedstrijden op hetzelfde moment te laten spelen.

Normaal gezien worden er steeds een paar wedstrijden, die geen invloed meer kunnen hebben op wie bepaalde play-offs haalt, vervroegd. Zo worden er ieder jaar wel enkele wedstrijden op zaterdag gespeeld.

DAZN maakt multilive op chaotische slotspeeldag gratis voor iedereen

Dit seizoen is dat dus anders: alle ploegen komen zondag om 18u30 in actie. Dat zorgt er in eerste instantie voor dat supporters hun plannen niet moeten wijzigen, maar nu is er nog een bijkomende opsteker voor alle Belgische voetbalfans.

In de HLN Voetbalpodcast werd namelijk bekendgemaakt dat DAZN de multilive gratis maakt voor iedereen. Geen betaalmuur dus voor wie wil weten wat er op alle velden gebeurt.



De aparte wedstrijden blijven wel enkele beschikbaar voor abonnees. Zo kan iedereen zondagavond zonder abonnement toch alles op de voet volgen, op een moment waarop de spanning op meerdere velden tegelijk haar hoogtepunt bereikt.