Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

KV Mechelen beschikt met Moncef Zekri over een opvallend talent. Hein Vanhaezebrouck was na de match tegen Anderlecht onder de indruk, en maakte daarbij ook een opvallende vergelijking met Nathan De Cat.

KV Mechelen heeft met Moncef Zekri nog een ruwe diamant rondlopen. De 17-jarige winger maakt veel indruk. Tegen Anderlecht speelde hij iets meer dan een uur in de historische wedstrijd.

Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van het talent. "Links heeft Zekri een fantastische traptechniek. Die jongen is pas 17 jaar. Ik zal nog niet zeggen dat hij Rode Duivel moet worden", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Hein Vanhaezebrouck looft Moncef Zekri en roept tegelijk op tot kalmte rond Nathan De Cat

"Je kan erom lachen maar mocht hij bij Anderlecht spelen, zou Zekri wellicht nu al een kandidaat-Rode Duivel zijn", zegt Vanhaezebrouck. Hij zag een leeftijdgenoot van Zekri het een stuk minder doen.

"Met alle respect maar Nathan De Cat was in Mechelen minder aanwezig. Die jongen heeft een enorm potentieel, dat zeker. Maar hij heeft ook matchen waarin het eens wat minder is."

Lees ook... Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen
"Ondertussen wordt hij nu al op een pedestal gezet die voorbehouden is voor spelers van wereldklasse, wordt er getoeterd dat hij absoluut mee moet naar het WK", zegt Vanhaezebrouck, die oproept tot kalmte rond De Cat. "Rustig aan."

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
2
Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

16:00
1
OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

20:20
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
1
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
8
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

11:40
16
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
3
Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

15:00
3
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
1
Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

10:30
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

18:00
Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

17:20
Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

08:40
20
DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

17:40
Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

08:23
2
Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

17:00
6
10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

16:30
3
Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

16:20
2
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven" Reactie

🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

06:45
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

14:00
11
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

14:20
🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken Reactie

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

22:00
1
Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

13:31
🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest" Reactie

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

21:35
Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

12:40
9
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

09:15
7
Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

12:20
4
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

20:31
Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

10:00
Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

10:00
3

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Ratko Svilar Ratko Svilar over Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo' Dirk1897 Dirk1897 over Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub FranskeVRooij FranskeVRooij over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Malinwazaa Malinwazaa over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" CringeMedia CringeMedia over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open FC BRUGES FC BRUGES over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge Noobjectivepress Noobjectivepress over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen geertjekvdo geertjekvdo over Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen Frosties Frosties over Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is Dog3 Dog3 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Kantine
