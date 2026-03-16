Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

KV Mechelen beschikt met Moncef Zekri over een opvallend talent. Hein Vanhaezebrouck was na de match tegen Anderlecht onder de indruk, en maakte daarbij ook een opvallende vergelijking met Nathan De Cat.

KV Mechelen heeft met Moncef Zekri nog een ruwe diamant rondlopen. De 17-jarige winger maakt veel indruk. Tegen Anderlecht speelde hij iets meer dan een uur in de historische wedstrijd.

Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van het talent. "Links heeft Zekri een fantastische traptechniek. Die jongen is pas 17 jaar. Ik zal nog niet zeggen dat hij Rode Duivel moet worden", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Je kan erom lachen maar mocht hij bij Anderlecht spelen, zou Zekri wellicht nu al een kandidaat-Rode Duivel zijn", zegt Vanhaezebrouck. Hij zag een leeftijdgenoot van Zekri het een stuk minder doen.

"Met alle respect maar Nathan De Cat was in Mechelen minder aanwezig. Die jongen heeft een enorm potentieel, dat zeker. Maar hij heeft ook matchen waarin het eens wat minder is."

"Ondertussen wordt hij nu al op een pedestal gezet die voorbehouden is voor spelers van wereldklasse, wordt er getoeterd dat hij absoluut mee moet naar het WK", zegt Vanhaezebrouck, die oproept tot kalmte rond De Cat. "Rustig aan."