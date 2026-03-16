Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Brazilië staat op stelten. Carlo Ancelotti selecteerde Neymar niét voor de komende interlandbreak.

Inclusief twee oefenwedstrijden. Brazilië speelt tijdens de volgende interlandbreak tegen Frankrijk en Kroatië. Zonder Neymar.

Carlo Ancelotti selecteert Neymar niét

Neymar werd door Ancelotti niét geselecteerd. De Braziliaanse bondscoach gaf inmiddels tekst en uitleg bij die beslissing.

"Ik heb hem niet opgeroepen omdat hij simpelweg niet klaar is", aldus Ancdelotti. "Hij moet de komende tijd zo veel mogelijk wedstrijden spelen om zijn vorm en fysiek terug te vinden."

Is Neymar erbij op het WK?



Ancelotti weigert om uitspraken te doen over Neymar en de definitieve WK-selectie. Maar er is een serieus teken aan de spreekwoordelijke wand...