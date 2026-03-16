Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Foto: © photonews

De nederlaag in Mechelen zet de deur op een kier voor een absoluut rampscenario: Sporting Anderlecht is nog niet mathematisch zeker van de Champions' Play-offs. Maar is het echt denkbaar dat paars-wit de top 6 nog mist?

Het scheelde maar een paar minuten: zonder die heerlijke goal van Myron van Brederode was RSC Anderlecht zeker geweest van deelname aan de (voorlopig) laatste Champions' play-offs uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. Een deelname die al binnen leek, tot er snel werd gerekend: ja, het ondenkbare kan nog altijd gebeuren.

Met drie punten voorsprong op KRC Genk is Anderlecht nog altijd niet mathematisch zeker van een ticket voor de Champions’ Play-offs. Dat is op zich al een kleine ontgoocheling: net zoals België het eigenlijk nooit zover had mogen laten komen dat het op de slotspeeldag nog van Liechtenstein moest winnen om zich te plaatsen voor het WK 2026 — ook al leek dat louter een formaliteit — zou RSCA zijn plaats in de top zes niet pas op speeldag 30 mogen veiligstellen.

Het scenario waardoor Anderlecht in PO2 belandt

Eenvoudige feiten op een rij: er is maar één scenario dat Sporting Anderlecht volgend weekend naar de Europe Play-offs (PO2) stuurt. Dan moeten de Paars-Witten op de 30e en laatste speeldag thuis verliezen van Cercle Brugge, moet KAA Gent winnen in Dender (ongeacht met hoeveel) én moet Racing Genk gaan winnen in La Louvière. Dan hebben de twee ploegen evenveel zeges (scheidingscriterium nummer 1).

Daarna beslist het doelsaldo. Momenteel staat Anderlecht ruim voor Genk met een saldo van +5 tegenover -1 voor Genk. Bij perfecte gelijkstand heeft Racing het voordeel, omdat het meer doelpunten heeft gemaakt dan Sporting.

Stel dus een scenario voor waarin Genk naar PO1 gaat ten koste van Anderlecht:

  • Een 0-1-nederlaag van RSCA, waardoor RSCA op +4 uitkomt
  • Een 0-5-zege van Genk, waardoor Genk op +4 komt.

U begrijpt het principe: als Anderlecht met twee goals verschil verliest en op +3 belandt, hoeft Genk "enkel maar" met vier goals verschil te winnen, enzovoort.

Taravels ster zou verbleken bij een schrikmoment op vrijdag

Een nederlaag van Sporting Anderlecht in het Lotto Park, onder druk, tegen een Cercle Brugge dat nog maximaal punten wil sprokkelen richting de Play-downs? Gekkere dingen zijn al gebeurd, ook al zijn de Paars-Witten de vierde beste thuisploeg van 1A. Cercle is tenslotte de zesde beste uitploeg van het kampioenschap, met 5 van zijn 6 zeges behaald buitenshuis, weg van Jan Breydel!

Een zege van Gent bij rode lantaarn Dender, daar hoeven we niet lang bij stil te staan: dat scenario is zelfs waarschijnlijk, en een kleine 0-1 volstaat al. Het is het derde deel van de vergelijking dat erg onwaarschijnlijk lijkt: dat RAAL, thuis, voor zijn laatste match in de Easi Arena in het seizoen van de terugkeer in 1A, zó zou instorten, zelfs tegen Genk. Geen enkele ploeg kwam dit seizoen in La Louvière winnen met meer dan 2 doelpunten verschil.

Maar als er, al is het maar even tijdens de multilive van zondag, in de tribunes van het Lotto Park mentale rekenmachientjes bovengehaald moeten worden, staat dat (héél) slecht. Jérémy Taravel beleefde zondag al een kleine ontgoocheling bij zijn eerste na de bevestiging als T1 tot het einde van het seizoen; hij zal er ongetwijfeld op gebrand zijn dat Anderlecht snel scoort tegen Cercle, om elke vorm van schrik te vermijden.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Union SG Union SG 29 63 18 9 2 47-16 31 G W G W W
2. Club Brugge Club Brugge 29 60 19 3 7 55-35 20 W W W G W
3. STVV STVV 29 57 18 3 8 46-32 14 W W V W V
4. KV Mechelen KV Mechelen 29 45 12 9 8 38-33 5 V W W V W
5. Anderlecht Anderlecht 29 44 12 8 9 41-36 5 G W W G V
6. KAA Gent KAA Gent 29 42 12 6 11 46-42 4 W V V W W
7. KRC Genk KRC Genk 29 41 11 8 10 41-42 -1 W V W V W
8. Standard Standard 29 39 11 6 12 27-35 -8 G W G W G
9. Westerlo Westerlo 29 38 10 8 11 36-40 -4 W W G W V
10. Antwerp Antwerp 29 35 9 8 12 31-31 0 V V W G G
11. Charleroi Charleroi 29 34 9 7 13 38-41 -3 V V V G V
12. OH Leuven OH Leuven 29 31 8 7 14 31-43 -12 W V V V W
13. La Louvière La Louvière 29 30 6 12 11 25-32 -7 G V G G W
14. Zulte Waregem Zulte Waregem 29 29 7 8 14 37-47 -10 V V V V V
15. Cercle Brugge Cercle Brugge 29 28 6 10 13 36-45 -9 V W G V V
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 29 19 3 10 16 23-48 -25 V V G G V
