Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Jérémy Taravel is tot het einde van het seizoen T1 van RSC Anderlecht. Maar wat volgt er dan? We zetten de scenario's eventjes op een rijtje.

1. RSC Anderlecht verliest de bekerfinale en eindigt niét in de top drie

In dit geval lijkt het héél duidelijk. De nieuwe technisch directeur moet op zoek naar een coach die de komende seizoenen voor stabiliteit én voor resultaten moet zorgen.

Jérémy Taravel heeft echter voldoende krediet opgebouwd binnen de paars-witte bestuurskamer. De Fransman is sowieso zeker van een plaats in de te vormen sportieve staf terwijl hij zijn Pro License-parcours tot een goed eind brengt.

2. RSC Anderlecht wint de Beker van België, maar breekt géén potten in play-off 1

Ook in dit geval lijken de kaarten héél duidelijk op tafel te liggen. Het scenario is identiek aan het scenario dat hierboven beschreven staat. Er komt dus een nieuwe coach.

Waarom Taravel de vruchten niet plukt van de langverwachte trofee? Anderlecht wil hem niet verbranden en hem ervaring laten opdoen onder de nieuwe coach.

3. RSC Anderlecht wint de Beker van België én eindigt in de top drie

In dat geval heeft Taravel de doelstellingen die Besnik Hasi kreeg opgelegd gehaald én eigenlijk zelfs overtroffen. Kan Anderlecht anders dan hem een definitieve kans geven?





Het antwoord zal van de nieuwe technisch directeur moeten komen. Toch blijft het een feit dat Taravel de ervaring niet heeft om een ploeg mee vorm te geven én een voorbereiding te doorlopen. Maar wil de Fransman op zo'n moment zelf een stap opzij zetten?