Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel
Word fan van Anderlecht! 4338

Jérémy Taravel is tot het einde van het seizoen T1 van RSC Anderlecht. Maar wat volgt er dan? We zetten de scenario's eventjes op een rijtje.

1. RSC Anderlecht verliest de bekerfinale en eindigt niét in de top drie

In dit geval lijkt het héél duidelijk. De nieuwe technisch directeur moet op zoek naar een coach die de komende seizoenen voor stabiliteit én voor resultaten moet zorgen. 

Jérémy Taravel heeft echter voldoende krediet opgebouwd binnen de paars-witte bestuurskamer. De Fransman is sowieso zeker van een plaats in de te vormen sportieve staf terwijl hij zijn Pro License-parcours tot een goed eind brengt.

2. RSC Anderlecht wint de Beker van België, maar breekt géén potten in play-off 1

Ook in dit geval lijken de kaarten héél duidelijk op tafel te liggen. Het scenario is identiek aan het scenario dat hierboven beschreven staat. Er komt dus een nieuwe coach.

Waarom Taravel de vruchten niet plukt van de langverwachte trofee? Anderlecht wil hem niet verbranden en hem ervaring laten opdoen onder de nieuwe coach.

3. RSC Anderlecht wint de Beker van België én eindigt in de top drie

In dat geval heeft Taravel de doelstellingen die Besnik Hasi kreeg opgelegd gehaald én eigenlijk zelfs overtroffen. Kan Anderlecht anders dan hem een definitieve kans geven? 

Het antwoord zal van de nieuwe technisch directeur moeten komen. Toch blijft het een feit dat Taravel de ervaring niet heeft om een ploeg mee vorm te geven én een voorbereiding te doorlopen. Maar wil de Fransman op zo'n moment zelf een stap opzij zetten?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Jérémy Taravel

Meer nieuws

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

Brazilië op z'n kop! Carlo Ancelotti geeft tekst en uitleg bij niet-selectie van Neymar

23:00
Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

Na mislopen van play-off 1 blijft Westerlo bijzonder ambitieus

22:45
Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

Duitse kritiek op Vincent Kompany ziet gebrek aan respect in actie van coach van Bayern München

22:30
Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden

22:00
1
'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

20:50
1
Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

Pocognoli verklapt hét geheim van Monaco en... stelt de eigen spelers met een kwinkslag teleur

21:40
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
4
Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

20:40
8
Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

21:20
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
10
OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

20:20
Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

15:00
3
Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

19:00
3
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
3
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

16:00
1
🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

18:00
Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

17:20
DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

17:40
Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

17:00
6
10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

16:30
3
Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

16:20
4
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
9
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

09:15
7
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

14:00
11
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

11:40
16
Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

14:20
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
3
Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

13:31
Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

10:30
Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

12:40
9
Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

12:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" Joske89 Joske89 over Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC' Dirk1897 Dirk1897 over Wat gebeurt er volgend seizoen? Deze drie scenario's liggen op tafel voor RSC Anderlecht en Jérémy Taravel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Verschrikkelijk nieuws: Gent-fan die onwel werd op tribune is overleden TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud FCB vo altijd FCB vo altijd over Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo' FCB vo altijd FCB vo altijd over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen RememberLierse RememberLierse over Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach' FCB vo altijd FCB vo altijd over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved