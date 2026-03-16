Is er een paleisrevolutie op komst in Deurne-Noord? 'Letter of interest mét bod op Antwerp FC'

Staat Antwerp FC te koop of niet? Paul Gheysens beweert dat hij geen enkele intentie heeft om de oudste club van het land van de hand te doen. En toch zijn er twee concrete overnamepistes...

Het is geen publiek geheim dat Antwerp FC op zoek is naar extra geld. Door de problemen in de diverse bedrijven van Paul Gheysens kan laatstgenoemde geen extra zakcentje naar de Bosuil brengen.

Gheysens beweert echter dat hij geen enkele intentie heeft om Antwerp effectief van de hand te doen. Al is de realiteit toch eventjes anders in Deurne-Noord.

Twee buitenlandse partijen hebben interesse in Antwerp FC

Het Nieuwsblad weet dat Gheysens momenteel rond de tafel zit met twee buitenlandse partijen. Voor de duidelijkheid: het is niét de bedoeling van die partijen om enkel voor geld te zorgen. Het gaat wel degelijk over overnamegesprekken.

Momenteel zitten de gesprekken nog in een aftastende fase. De meest concrete partij heeft via een zogenaamde letter of interest een niet-bindend bod gedaan.

Niet-bindend bod op Antwerp FC

In het Nederlands: Gheysens is officieel op de hoogte van de interesse én van het bedrag dat de geïnteresseerde partij bereid is te betalen. Zo'n niet-bindend bod is meestal de echte start van overnamegesprekken.





Voor The Great Old is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Met een overname in het achterhoofd zal Gheysens nog minder geneigd zijn om te investeren. En in het tussenseizoen zijn die centen net extra belangrijk…