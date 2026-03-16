Pep Guardiola heeft zijn keuze(s) gemaakt: 'Spanjaard stopt als coach van Manchester City en dit is zijn opvolger'

Pep Guardiola is aan zijn laatste maanden bezig als coach van Manchester City. De Catalaan heeft ondertussen ook zijn eigen opvolger aangeduid.

Op de geruchtenmolen is al langer te horen dat Pep Guardiola na dit seizoen zal stoppen als coach van Manchester City. En het is zijn eigen keuze om er de brui aan te geven.

Guardiola heeft een contract tot medio 2027 in het Etihad Stadium. Uit respect voor bewezen diensten mag de Catalaan zelf kiezen hoe zijn toekomst er uit zal zien.

Pep Guardiola heeft zijn keuze gemaakt

Die beslissing is ondertussen gevallen. Meer zelfs: Guardiola heeft zijn eigen opvolger aangeduid. Manchester City staat héél dicht bij een akkoord met die nieuwe club.

Vincent Kompany werd héél even gepolst, maar onze landgenoot blijft bij Bayern München. Enzo Maresca is de coach die de erfenis van Guardiola bij The Citizens moet bewaken.

Voormalige assistent moet erfenis van Pep Guardiola bewaken



Maresca werkte jarenlang als assistent onder Guardiola. Eind 2025 werd hij op straat gezet door Chelsea FC. De reden: het was uitgelekt dat hij in het geniep gesprekken voerde met… Manchester City.

