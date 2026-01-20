Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

Hoe ziet de toekomst van Pep Guardiola eruit? De Britse media schrijven er dezer dagen hun pennen over leeg. Al is er slechts één conclusie...

Het contract van Pep Guardiola bij Manchester City loopt tot medio 2027. En toch gelooft niemand dat de Spanjaard die overeenkomst ook effectief zal uitdienen.

Guardiola zelf helpt ook niet aan de geruchten. Eén ding blijft hij herhalen: hij zal Manchester City niét in de steek laten. The Citizens hebben dat vorig seizoen evenmin bij hem gedaan toen er amper punten werden gepakt…

Manchester City en... Pep Guardiola zoeken naar opvolger

Daarnaast is het geen geheim dat Manchester City achter de schermen héél hard bezig is met de opvolging van Guardiola. Enzo Maresca kreeg zijn C4 bij Chelsea FC omdat hij met The Citizens had gesproken…

Minstens even opvallend: het is Guardiola zelf die aanwezig is bij die gesprekken. En het is Guardiola zelf die mee de knoop doorhakt over de eigen opvolging.

Stopt Pep Guardiola op het einde van het seizoen als coach van Manchester City?



En dus komen we bij die ene conclusie. Guardiola is zelf ook van plan om na dit seizoen af te zwaaien in het Etihad Stadium. Maar die boodschap zal hij pas bevestigen als hij zijn eigen opvolger heeft gevonden. Maar wie kan die enorme erfenis dragen?