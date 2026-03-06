KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

Bouke Boersma beleeft een opmerkelijke start bij KV Mechelen. In een halfjaar tijd groeide hij van onbekende spits bij De Graafschap uit tot een speler die kans maakt op Europees voetbal met zijn nieuwe club.

"Ik heb me altijd proberen te focussen op mijn prestaties op het voetbalveld. Mensen die me kennen, zeggen dat ik niet veranderd ben", vertelt de 20-jarige aanvaller in het Algemeen Dagblad.

Boersma tekende een contract tot juni 2029 en werd door KV Mechelen aangetrokken als eerste spits."Toen KV Mechelen zich in januari bij mijn zaakwaarnemers meldde, was het voor mij niet moeilijk om te kiezen. Ze wilden me als eerste spits halen en dat gaf vertrouwen", zegt hij.

Hij had ook aanbiedingen uit Italië en van Go Ahead Eagles, maar koos bewust voor België. "Ik kon ook naar Italië, maar dat wilde ik niet. En voor Go Ahead Eagles heb ik niet gekozen, omdat ik verwachtte dat zij onderin mee zouden doen, terwijl KV Mechelen juist een club is die de weg omhoog heeft ingezet.”

Diepe spits zonder flankspelers

Boersma merkt dat het Belgische voetbal fysieker en defensiever is dan in Nederland. "Het voetbal is hier veel fysieker, defensiever en ook een stuk zakelijker. Ze nemen hier niet zoveel risico’s in de opbouw zoals in Nederland." Toch past hij zich snel aan en heeft hij al drie assists op zijn naam staan.

"Ik heb een andere rol dan bij De Graafschap", legt hij uit. "We spelen met KV Mechelen zonder buitenspelers, maar met twee ‘tienen’ achter de spits. Ik ben hier meer het aanspeelpunt, kom vaker in de bal zodat andere spelers diepte kunnen maken. De connectie met de andere spelers wordt steeds beter, dus de doelpunten zullen ook wel volgen.”

KV Mechelen staat op weg naar de play-offs en een ticket voor Europees voetbal lijkt bijna zeker. "We staan na onze 2-1 overwinning op Zulte Waregem zes punten los met nog drie wedstrijden te spelen. Het moet dus gek lopen, willen we de play-offs niet halen", aldus Boersma.

KV Mechelen
Bouke Boersma

