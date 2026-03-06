Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Vanavond werden de eerste twee matchen van de 28ste speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers.

KAS Eupen – Jong KAA Gent 4-0

Nog voor het kwartier zette Kikas de thuisploeg op voorsprong tegen de beloften van KAA Gent. Op het halfuur verdubbelde hij de stand naar 2-0. Vlak na de rust maakte opnieuw Kikas er 3-0 van. Daniel Kasper zorgde een kwartier voor tijd voor de 4-0.

Beerschot – Jong Genk 1-0

In de 18de minuut werkte Elie Mbavu een bal in eigen doel, waardoor Beerschot bij de rust op voorsprong stond. Na de rust veranderde er niks meer aan de score.

Zaterdag volgen vier wedstrijden, met onder andere RSCA Futures-Patro Eisden en Lommel-KV Kortrijk. Zondag zijn er twee matchen gepland, met leider SK Beveren dat op bezoek gaat bij Lokeren.



Leider SK Beveren is ondertussen al zeker van de promotie naar de Jupiler Pro League, maar de ploeg wil uiteraard ook de titel pakken. De voorsprong op eerste achtervolger Kortrijk bedraagt al 15 punten.