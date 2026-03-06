Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond werden de eerste twee matchen van de 28ste speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers.

Twee wedstrijden trapten op vrijdagavond de 28ste speeldag in de Challenger Pro League af. Dit gebeurde er allemaal in deze twee matchen:

KAS Eupen – Jong KAA Gent 4-0

Nog voor het kwartier zette Kikas de thuisploeg op voorsprong tegen de beloften van KAA Gent. Op het halfuur verdubbelde hij de stand naar 2-0. Vlak na de rust maakte opnieuw Kikas er 3-0 van. Daniel Kasper zorgde een kwartier voor tijd voor de 4-0.

Beerschot – Jong Genk 1-0

In de 18de minuut werkte Elie Mbavu een bal in eigen doel, waardoor Beerschot bij de rust op voorsprong stond. Na de rust veranderde er niks meer aan de score.

Zaterdag volgen vier wedstrijden, met onder andere RSCA Futures-Patro Eisden en Lommel-KV Kortrijk. Zondag zijn er twee matchen gepland, met leider SK Beveren dat op bezoek gaat bij Lokeren.


Leider SK Beveren is ondertussen al zeker van de promotie naar de Jupiler Pro League, maar de ploeg wil uiteraard ook de titel pakken. De voorsprong op eerste achtervolger Kortrijk bedraagt al 15 punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
K Beerschot VA

Meer nieuws

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd! Live

LIVE: Openingsdoelpunt Antwerp wordt afgekeurd!

22:09
📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

21:40
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

21:00
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
13
Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank" Interview

Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank"

18:40
Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

19:00
3
Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

18:20
KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

18:00
2
Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

17:40
Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

17:20
Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

17:10
5
Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

17:00
1
Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

15:45
Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

16:30
2
Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

16:00
Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

15:30
2
Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

14:45
Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

14:40
Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

14:20
Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

14:00
3
Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

13:30
2
Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

13:15
3
Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd

13:00
4
Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

Rode Duivels nog meer in het ongewisse: ook mogelijke vervanger Iran zit met problemen richting WK

12:40
3
Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

12:20
Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

12:10
Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

Anderlecht, Genk en Gent hebben volgens CIES een paar van de meest beloftevolle middenvelders in de jeugd

12:00
4
Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

Bij Genk zit er eentje die uitkijkt naar duel met Burgess: "Anders hoor je hier niet thuis"

11:30
Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

11:00
Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
1
Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

10:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 28
Eupen Eupen 4-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Jong Genk Jong Genk
Lierse SK Lierse SK 07/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RSCA Futures RSCA Futures 07/03 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 07/03 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 07/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/03 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 08/03 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over La Louvière - Antwerp: 0-0 Meut Meut over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht Het spelleke Het spelleke over Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis snuffel snuffel over Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..." Nelvafrel Nelvafrel over K Beerschot VA - Jong Genk: 1-0 Swakken Swakken over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen-spits Boursma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is Morris10 Morris10 over Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden Deeper Purple Deeper Purple over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven BuffaloVince BuffaloVince over Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved