Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Bij Marseille krijgt Arthur Vermeeren de laatste tijd weinig speelminuten, maar woensdag stond hij wel in de basis in de Franse Beker. Het jonge Belgische talent kon de Franse pers niet echt overtuigen.

Olympique Marseille is uitgeschakeld in de Coupe de France. De ploeg van Habib Beye ging er in de kwartfinale uit na strafschoppen (3-4), na een 2-2 gelijkspel. De Belg Arthur Vermeeren stond in deze wedstrijd opgesteld op het middenveld.

Hij speelde net geen uur, voor hij werd vervangen door Bilal Nadir. De reacties op zijn wedstrijd waren toch niet al te goed globaal genomen, al waren er ook wel een paar media die toch nog vrij mild waren in de bewoordingen.

Rapporten van 5 op 10 voor Arthur Vermeeren

Foot Mercato is tevreden en geeft hem een 5 op 10: "De Belg kreeg vanavond de kans om zijn waarde te bewijzen aan zijn trainer. Zijn globale prestatie is al bij al behoorlijk, maar toch blijven we wat op onze honger zitten. Er is natuurlijk die prachtige, ingedraaide poging die op de lat van Haug uiteenspatte en er waren ook enkele goed gekozen passes, maar het blijft nog te timide. Zijn aanwezigheid zorgde wel voor een paar balrecuperaties."

90min kwam tot een gelijkaardige analyse en gaf dezelfde score: "Arthur Vermeeren was al behoorlijk interessant in zijn rol als schakelspeler en hij was dicht bij zijn eerste goal met een uitzonderlijk schot dat door de lat werd gered. In de duels was hij soms te braaf, waardoor de Belgische middenvelder het lastig had om ballen te veroveren. Zijn wissel rond het uur verstoorde bovendien wat het evenwicht van zijn ploeg."

Maar ook een score van... 2,5 op 10 voor Rode Duivel

Het Marseillaanse medium Le Phocéen was een stuk strenger, gaf hem een 2,5 op 10 en plaatste hem in de rubriek "bedroevend". "De jonge Belgische middenvelder slaagde er nooit in om echt in zijn wedstrijd te komen. Na enkele bemoedigende eerste minuten verdween zijn invloed snel. Te veel laterale loopacties, weinig risico in de diepgang en het onvermogen om lijnen te breken maakten zijn prestatie erg neutraal, zelfs inefficiënt."





"Ondanks een schot op de lat dat zijn match had kunnen doen kantelen, vond hij nooit het nodige ritme om zijn stempel op het spel te drukken. Na een uur werd hij vervangen, en hij laat de indruk na van een speler die nog zoekt naar automatismen en regelmaat in een nochtans veeleisende context."