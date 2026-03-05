Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

Manchester City heeft punten laten liggen in de titelstrijd. De ploeg van Pep Guardiola raakte niet voorbij Nottingham Forest en zag concurrent Arsenal wél winnen tegen Brighton. Het verschil aan de top van het klassement loopt zo verder op.

Woensdagavond stonden er heel wat Champions League-wedstrijden op het programma. Ook de twee titelkandidaten kwamen in actie. Voor de ene liep dat al beter dan voor de andere.

Manchester City nam het op tegen Nottingham Forest. De Cityzens kwamen na een dik halfuur spelen op voorsprong via Antoine Semenyo, die ondertussen al zeven keer scoorde sinds zijn komst naar City.

In de tweede helft maakte Gibbs-White gelijk, kort voor het uur. Rodri zette City weer op voorsprong enkele minuten later, maar Anderson scoorde niet veel later de 2-2. Het zag er niet goed uit voor de Skyblues.

Arsenal profiteert van puntenverlies Manchester City

Jérémy Doku mocht zo'n tien minuten voor het einde nog invallen, maar kon het verschil niet meer maken. Uitslag: 2-2. Op die manier krijgt City toch een ferme klap te verwerken in de titelstrijd. Het wordt voor hen dubbel zo erg omdat Arsenal wél kon winnen.



The Gunners namen het op tegen Brighton & Hove Albion, waar Saka na 9 minuten het enige doelpunt van de partij scoorde. Een afgeweken bal ging door de benen van doelman Bart Verbruggen. Arsenal blijft eerste in het klassement met 67 punten. City achtervolgt met 60 eenheden.