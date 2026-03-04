"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

Het was een stevige uithaal in de nasleep van het Gala van de Gouden Schoen. Michel Wuyts had via-via vernomen dat Besnik Hasi bij Anderlecht geen kansen gaf aan Cedric Hatenboer omdat hij hem een kutspeler vond.

Michel Wuyts was streng in Café Constant een dikke maand geleden. Voor Besnik Hasi ook, die even later ook meteen werd ontslagen door paars-wit. Daarbij kwam Wuyts ook met een zeer scherpe anekdote naar boven.

Michel Wuyts haalde uit naar Besnik Hasi

"Een kennis van mij vroeg op de Gouden Schoen aan Hasi waarom hij hem liet spelen en Hatenboer niet. 'Het is een kutspeler' is wat Hasi op dat moment tegen hem zei. Hij zei niet waarom", aldus Wuyts toen in zijn analyse.

RSC Anderlecht sloot daarna de rangen en verdedigde Besnik Hasi, maar een week later werd de coach wel ontslagen. Om maar te zeggen dat er in een maand ook heel veel gebeurd is op Neerpede en in het Lotto Park.

Welke gevolgen had de uitspraak van Michel Wuyts over Hatenboer en Hasi?

"Neen, ik heb geen berichtjes gekregen na die uitspraak", aldus Wuyts in een nieuwe aflevering van Café Constant. "Geen enkel. Neen, echt niet." De rest van het panel merkte ook meteen een aantal zaken op aan de kwestie.

Dat de rangen gesloten werden, maar Hasi een week later werd ontslagen. En dat Hatenboer ook niet meteen zin heeft om nog snel terug te keren naar Anderlecht - twee zaken die door paars-wit in de verdediging wel naar boven kwamen.