"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was een stevige uithaal in de nasleep van het Gala van de Gouden Schoen. Michel Wuyts had via-via vernomen dat Besnik Hasi bij Anderlecht geen kansen gaf aan Cedric Hatenboer omdat hij hem een kutspeler vond.

Michel Wuyts was streng in Café Constant een dikke maand geleden. Voor Besnik Hasi ook, die even later ook meteen werd ontslagen door paars-wit. Daarbij kwam Wuyts ook met een zeer scherpe anekdote naar boven.

Michel Wuyts haalde uit naar Besnik Hasi

"Een kennis van mij vroeg op de Gouden Schoen aan Hasi waarom hij hem liet spelen en Hatenboer niet. 'Het is een kutspeler' is wat Hasi op dat moment tegen hem zei. Hij zei niet waarom", aldus Wuyts toen in zijn analyse.

RSC Anderlecht sloot daarna de rangen en verdedigde Besnik Hasi, maar een week later werd de coach wel ontslagen. Om maar te zeggen dat er in een maand ook heel veel gebeurd is op Neerpede en in het Lotto Park.

Welke gevolgen had de uitspraak van Michel Wuyts over Hatenboer en Hasi?

"Neen, ik heb geen berichtjes gekregen na die uitspraak", aldus Wuyts in een nieuwe aflevering van Café Constant. "Geen enkel. Neen, echt niet." De rest van het panel merkte ook meteen een aantal zaken op aan de kwestie.

Lees ook... Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"
Dat de rangen gesloten werden, maar Hasi een week later werd ontslagen. En dat Hatenboer ook niet meteen zin heeft om nog snel terug te keren naar Anderlecht - twee zaken die door paars-wit in de verdediging wel naar boven kwamen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KNVB Beker
KNVB Beker Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Telstar
Besnik Hasi
Cedric Hatenboer

Meer nieuws

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
2
Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

16:00
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

15:00
David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

12:40
2
Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

14:00
'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

13:30
Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

12:00
Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

13:00
1
Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

12:20
Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard Analyse

Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

11:40
Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

11:00
4
"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

11:10
Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

Eerste prijs voor Coucke bij Anderlecht? Details lekken uit

09:30
Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
3
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

11:20
1
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

09:45
Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

10:00
2
Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

07:20
Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

09:00
Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

08:40
3
De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

De krachtige boodschap van Vincent Kompany voor jongeren

07:50
Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

Théo Leoni en Karel Geraerts botsen op uitstekende ... Mike Penders

09:15
Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

07:00
9
Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

08:20
'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

08:00
4
RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

RECONSTRUCTIE: Van géén optie tot... ook volgend seizoen aan het roer? Zo kreeg Jérémy Taravel alles en iedereen in het Lotto Park achter zich

21:00
Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

Ives Serneels wijst op grote misvatting over zijn terugkeer bij Lierse

07:40
Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

06:30
Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen

18:40
4
'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

'Cercle Brugge weigerde afgelopen mercato miljoenen euro's voor sterkhouder en nadert nu wél deal met Duitse traditieclub'

23:00
8
Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

Jari De Busser reageert op interesse van Anderlecht en Feyenoord en geeft héél duidelijk aan wat zijn doel is

21:40
'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

22:30
8
La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

La Gazzetta dello Sport twijfelt aan toekomst van Romelu Lukaku: 'Rode Duivel gelinkt aan vertrek bij Napoli en... het is géén terugkeer naar Anderlecht'

20:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dinkalink Dinkalink over Opvallende constructie, maar Anderlecht gaat zo goed als zeker 18-jarig talent aankopen FCB vo altijd FCB vo altijd over Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd" Sv1978 Sv1978 over Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League? Futbolitis Futbolitis over Gaat het WK de KBVB financieel nekken? De signalen staan op rood Dirk1897 Dirk1897 over David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?" Swakken Swakken over Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor" GertjeFCB GertjeFCB over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen Sv1978 Sv1978 over Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard Futbolitis Futbolitis over Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved