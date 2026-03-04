Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

KAA Gent speelt dit seizoen nog thuis tegen KV Mechelen en Zulte Waregem en trekt nog naar Dender. Ook al is de kloof met Malinwa zes punten is de strijd om de Champions' Play-offs dus zeker nog niet gestreden.

“Ik zie Gent ook niet zomaar winnen van KV Mechelen”, aldus Steven Defour in 90 Minutes. Volgens hem is de Champions’ Play-offs binnen voor Mechelen, ook gezien het moeilijke programma van KRC Genk. Maar de match in Gent is wel van groot belang.

Kan KAA Gent nog de Champions’ Play-offs halen?

“KAA Gent verloor van OH Leuven en Cercle Brugge in eigen huis”, vatte Gilles De Coster de slechte reeks van de Buffalo’s meteen samen. “Misschien komt KAA Gent met een eindsprint”, aldus Filip Joos dan weer.

“Ik zie Gent niet ineens zeven op negen halen”, pikte Defour dan weer in. “Als Genk, Gent en Standard nu nog moeten knokken om de top-6 te halen, dat zegt toch ook weer veel … Ze zouden al veel verder moeten staan dan waar ze nu staan.”

Het verschil tussen KAA Gent en Club Brugge is te groot volgens Filip Joos

Joos hoopt wel nog op Genk in de Champions’ Play-offs: “Ook omwille van hun Europees avontuur. Genk tegen Club Brugge? Daar kan volgens mij iets gebeuren. Dat zijn de wedstrijden die ik wil zien in de play-offs.”



“KAA Gent – Club Brugge? Dan weet je nu al eigenlijk wat er gaat gebeuren. Het verschil is daar toch eigenlijk toch te groot. Er komt helemaal niets van Gent, ook tegen Genk was het opnieuw heel weinig. Heel die kern lijkt zo inwisselbaar. Dan trek je weer een blik open en komen er vijf nieuwe bij.”