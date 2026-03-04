Interesse van Zulte Waregem, KRC Genk en... zelfs Club Brugge? Dit is de stand van zaken in het dossier van Thorgan Hazard

De contractsituatie van Thorgan Hazard zorgt voor geruchten. Volgens de geruchtenmolen hebben enkele Belgische clubs concrete interesse in de 32-jarige middenvelder.

De situatie is momenteel héél duidelijk. Thorgan Hazard beschikt over een aflopend contract en kan in theorie én praktijk zijn krabbel zetten onder een contract bij een nieuwe werkgever.

RSC Anderlecht deed de 47-voudig Rode Duivel een prestatiegericht voorstel voor één extra seizoen. Hazard vraagt dan weer een deal voor twee seizoenen. Het geld deert hem eigenlijk (zo goed als) niet.

Onderhandelingen zitten in de koelkast

Momenteel zitten de onderhandelingen eventjes in de koelkast. Zonder technisch directeur loopt het nu eenmaal stroever in het Lotto Park. En dat is voer voor speculaties.

Zulte Waregem, KRC Genk én Club Brugge werden al aan Hazard gelinkt. We kunnen echter héél duidelijk zijn: momenteel praat Hazard niét met andere teams.

Thorgan Hazard wil in Brussel blijven



Hazard zelf heeft de voorbije maanden het voetbalplezier teruggevonden in het Lotto Park. De middenvelder wil simpelweg in Brussel blijven voetballen. En ook Anderlecht zal hem uiteindelijk dat contract voor twee seizoenen geven.