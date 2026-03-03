Vier speeldagen na tackle Van Den Kerkhof op Tzolis... Te weinig? Hier komt het vandaan

De zware tackle van Kévin Van Den Kerkhof op Christos Tzolis blijft nazinderen. Nu er vier speeldagen schorsing zijn gevorderd, laait ook de discussie over de strafmaat in het Belgische voetbal opnieuw op.

Afgelopen weekend kreeg Kévin Van Den Kerkhof rood voor een gruwelijke tackle op Christos Tzolis. Hij ging met twee benen door op de schenen van de Griekse winger, die er gelukkig met een grote schram van afkwam.

De schade viel dus best mee bij Tzolis, maar Van Den Kerkhof zal een paar wedstrijden aan de kant moeten blijven. Er werden nu vier speeldagen schorsing gevorderd voor de flankverdediger.

Dat is opvallend weinig. Ter vergelijking: Westerlo-speler Clinton Nsiala kreeg drie speeldagen effectief gevorderd voor de elleboogtik die hij uitdeelde. Het was een venijnige actie van hem die we zeker niet goedpraten.

Indicatieve tabel of interpretatieve chaos?

Maar slechts één speeldag minder effectieve schorsing krijgen dan Van Den Kerkhof, die het been van Tzolis kon breken, voelt bijzonder oneerlijk aan. Volgens de indicatieve tabel wordt er een schorsing van 2 t.e.m. 5 speeldagen gegeven voor een brutale fout.

Bij Nsiala gaat het om fysiek wangedrag, dat zijn 2 t.e.m. 8 wedstrijden schorsing. De willekeur die rond lijkt te gaan bij het uitdelen van de straffen zorgt voor veel discussie en frustratie bij de fans. Er kan ook geen lijn meer getrokken worden.



Wat nog meer wringt dan het aantal speeldagen op zich, is het gebrek aan voorspelbaarheid in de strafmaat. Het blijft voor clubs en supporters vaak gissen waarom de ene fout zwaarder wordt bestraft dan de andere. Dat voedt het gevoel van willekeur, en precies dat ondermijnt het vertrouwen in het disciplinaire systeem.