Gemiste kans voor Cercle Brugge: "Verandert niks aan de situatie"

Cercle Brugge bleef afgelopen weekend steken op een gelijkspel tegen Dender. Een gemiste kans, want bij winst stond de Vereniging op een veilige plek.

Gelijkspel voor Cercle Brugge

Cercle Brugge kon ook tegen hekkensluiter Dender niet winnen in het Jan Breydelstadion. De laatste thuisoverwinning dateert ondertussen al van 17 augustus.

Nochtans begon Cercle heel erg sterk aan de match. “Het is niet meer nieuw dat we goed in de match zitten, maar het niet kunnen verzilveren”, zegt Pieter Gerkens in Het Nieuwsblad.

Cercle had maar liefst 20 doelpogingen tussen de palen. “Die bal wilde er echt niet in, maar het is ook belangrijk dat we de nul konden houden. Vroeger zouden we dit soort matchen nog verloren hebben.”

Gerkens was dan ook blij dat het nog een gelijkspel was. “Nu hielden we gelukkig nog dat punt en dat is ook niet onbelangrijk. We hebben toch wel maturiteit getoond en prima verdedigd.”

Punten pakken

Geen veilige plek in de rangschikking dus voor de Vereniging. “Dit verandert eigenlijk niet zoveel aan onze situatie. We wisten waar we voor stonden en wat we konden bereiken, maar dan moet je natuurlijk wel scoren.”



Er zijn nog drie matchen te spelen en daarin moet Cercle Brugge sowieso nog punten pakken. De volgende partij is tegen STVV, de ex-ploeg van Gerkens. “Ze zijn dit seizoen de absolute revelatie en het is altijd moeilijk op Stayen, maar nogmaals: in voetbal, en zeker in deze competitie, kan alles.”