🎥 Goed om geflitst te worden: niemand liep in de voorbije twee jaar sneller dan deze Genkspeler

Zondag scoorde Yira Sor de 3-0 voor KRC Genk. Dat deed hij met een gigantische sprint aan een waanzinnige snelheid, zo leerde de data.

Sneller dan Mbappé

Sporza keek de gps-data liep Sor voor zijn doelpunt maar liefst 37,7 kilometer per uur. Niemand in de Belgische competitie, de Premier League en de Champions League deed de voorbije twee jaar beter.

Op plek twee staat William Osula, met 36,9 km/uur. Jackson Tchatchoua vervolledigt de top drie met 36,7 km/uur. Yankuba Minteh is vierde met 36,2 km/uur op dat lijstje, Kylian Mbappé vijfde aan 35,8 km/uur.

Uitzonderlijk snel

“We wisten dat Yira heel snel is, maar dit is toch wel uitzonderlijk”, zegt Devon Maes, Head of Health and Performance bij Racing Genk. “De sprint viel ons ook meteen op. Yira had het geluk dat hij heel rechtlijnig kon lopen en niemand tegenkwam die hem hinderde.”

Ook in 90 minutes werd met verbazing gekeken naar de sprint van Sor. “Het was echt niet normaal. Ik zag vuur achter zijn sloffen”, lachte Filip Joos.

“Bijna 40 per uur? Zelfs met de 'velo' is dat bijna niet haalbaar. Voor mij wel, maar dan enkel als het bergaf gaat”, zei Wesley Sonck met een grote smile.



Lees ook... Steven Defour stelt de supporters van KRC Genk nu al heel erg gerust›