Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten
Foto: © photonews

Nicolas Frutos werd maandag voorgesteld als nieuwe sportief directeur van Charleroi en benadrukte dat hij niet heeft getwijfeld met Anderlecht, dat eveneens op zoek was naar een sportief directeur. De Argentijn is intussen volledig gefocust op zijn nieuwe opdracht op Mambourg.

Begin februari verliet Nicolas Frutos zijn functie als sportief directeur van RAAL La Louvière en werd hij verwacht bij Sporting Charleroi. De officiële bevestiging liet echter op zich wachten.

Dat volstond om geruchten op gang te brengen die de voormalige Argentijnse spits richting Anderlecht stuurden, waar eveneens een sportief directeur werd gezocht na het gelijktijdige vertrek van Olivier Renard.

Frutos wou niet terug naar Anderlecht

Uiteindelijk tekende Nicolas Frutos wel degelijk op Mambourg. Tijdens zijn voorstelling op een persconferentie maandag blikte de 44-jarige terug op de voorbije weken en ontkende hij dat hij ooit de intentie had om naar de hoofdstad te trekken in plaats van naar Charleroi.

"Ik kan me voorstellen dat jullie het anders zien, maar het heeft nooit in mijn hoofd gezeten. Charleroi was ervan overtuigd dat ik het juiste profiel was, dus is het snel gegaan. Ik heb niet de kans gehad om over een andere opportuniteit na te denken", verklaarde hij.

Lees ook... Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit
Van een terugkeer naar Anderlecht was dus nooit sprake. Frutos focust zich volledig op zijn nieuwe rol als directeur van het profvoetbal bij Charleroi. "Het is een enorme kans om een club met een ongelooflijk potentieel in Wallonië en België te begeleiden en te proberen aansluiting te vinden bij de grootste clubs van het land", besloot hij.

