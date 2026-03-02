Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

De trainerssituatie bij RSC Anderlecht blijft voer voor discussie. Analist Alex Teklak ziet hoe er intern signalen worden gegeven, onder meer door Taravel.

Volgens Teklak heeft Taravel een duidelijk signaal gestuurd naar het bestuur door zich beschikbaar te stellen. Hij weigerde bovendien om samen met Still naar Watford te trekken. “Dat plaatst hem in de positie van trouwe dienaar van de club”, klinkt het in La Dernière Heure.

Toch is de vraag of hij ook een echte optie is als hoofdcoach. “Het blijft altijd een gok om te kiezen voor een trainer met weinig ervaring. En als je die gok neemt, moet je hem ook durven dragen”, waarschuwt Teklak.

Anderlecht moet dringend duidelijkheid scheppen over de trainer

Hij verwijst daarbij naar het verleden. “Je mag niet doen zoals met David Hubert, hem aanstellen en hem weer lossen zodra je denkt dat je je vergist hebt.” Stabiliteit is volgens hem cruciaal in het huidige Anderlecht-klimaat.

Tegelijk erkent Teklak dat Taravel geen grote eisen stelt en dat de resultaten er wél zijn. “Het is ook een kwestie van het gevoel in de kleedkamer. Hoe ligt hij bij de groep?”



Met nog dertien wedstrijden te gaan, stelt zich de fundamentele vraag: moet je nu ingrijpen? “Als je met een jonge trainer werkt, moet je je afvragen of zo’n beperkte periode volstaat om een langetermijnvisie op te bouwen. Zeker in een club die al jaren kampt met chronische instabiliteit.”