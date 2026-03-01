Christos Tzolis heel duidelijk na ultieme winst bij Charleroi en waarom het zo moeilijk liep

Club Brugge pakte zondagavond in extremis de drie punten in Charleroi dankzij een goal in de 100ste minuut van Joel Ordonez. Voor Christos Tzolis was het een opluchting na een moeilijke wedstrijd.

“We zijn heel, heel blij”, gaf de Griek aan. “We keren de situatie om na een slechte eerste helft en gaven in de tweede helft alles voor de drie punten. Uiteindelijk belonen we onszelf op het einde met een mooi doelpunt van Joel. Het belangrijkste vandaag zijn de drie punten.”

Tzolis legde uit waarom Club het zo moeilijk had in de eerste helft. “De omstandigheden speelden mee. Het veld is moeilijk bespeelbaar en voor ons, een team dat van achteruit wilt opbouwen, is dat niet makkelijk. Voor de tegenstander was het makkelijker om lange ballen te spelen en duels te winnen, en daarin zijn ze goed. Daarom hadden we het moeilijk.”

Christos Tzolis heeft enkel nog focus op Club Brugge

De Griek wees ook op het kantelpunt van de wedstrijd: de rode kaart voor Union. “In de tweede helft was die rode kaart een belangrijk moment. Daarna duwen we door en domineren we. We creëerden veel en verdienden die tweede goal.”

Toch bleef Tzolis nuchter over de stand in de competitie. “Dat Union gelijk speelde? Dat wisten we niet, maar dat wil zeggen dat we nog maar op een puntje staan. Dat is goed, maar we kijken enkel naar onszelf.”

Hij benadrukte de focus van Club Brugge richting het einde van de reguliere competitie. “We moeten de reguliere competitie afsluiten met drie zeges en dan de play-offs induiken als eerste.”