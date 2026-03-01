Christos Tzolis heel duidelijk na ultieme winst bij Charleroi en waarom het zo moeilijk liep

Christos Tzolis heel duidelijk na ultieme winst bij Charleroi en waarom het zo moeilijk liep
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge pakte zondagavond in extremis de drie punten in Charleroi dankzij een goal in de 100ste minuut van Joel Ordonez. Voor Christos Tzolis was het een opluchting na een moeilijke wedstrijd.

 “We zijn heel, heel blij”, gaf de Griek aan. “We keren de situatie om na een slechte eerste helft en gaven in de tweede helft alles voor de drie punten. Uiteindelijk belonen we onszelf op het einde met een mooi doelpunt van Joel. Het belangrijkste vandaag zijn de drie punten.”

Tzolis legde uit waarom Club het zo moeilijk had in de eerste helft. “De omstandigheden speelden mee. Het veld is moeilijk bespeelbaar en voor ons, een team dat van achteruit wilt opbouwen, is dat niet makkelijk. Voor de tegenstander was het makkelijker om lange ballen te spelen en duels te winnen, en daarin zijn ze goed. Daarom hadden we het moeilijk.”

Christos Tzolis heeft enkel nog focus op Club Brugge

De Griek wees ook op het kantelpunt van de wedstrijd: de rode kaart voor Union. “In de tweede helft was die rode kaart een belangrijk moment. Daarna duwen we door en domineren we. We creëerden veel en verdienden die tweede goal.”

Toch bleef Tzolis nuchter over de stand in de competitie. “Dat Union gelijk speelde? Dat wisten we niet, maar dat wil zeggen dat we nog maar op een puntje staan. Dat is goed, maar we kijken enkel naar onszelf.”

Lees ook... 🎥 De twee beslissende fases voor Club Brugge: Tzolis mag blij zijn dat hij geen weken out is
Hij benadrukte de focus van Club Brugge richting het einde van de reguliere competitie. “We moeten de reguliere competitie afsluiten met drie zeges en dan de play-offs induiken als eerste.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Club Brugge
Christos Tzolis

Meer nieuws

🎥 De twee beslissende fases voor Club Brugge: Tzolis mag blij zijn dat hij geen weken out is

🎥 De twee beslissende fases voor Club Brugge: Tzolis mag blij zijn dat hij geen weken out is

21:00
16
Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding"

Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding"

21:20
22
Club Brugge doet gouden zaak op het veld van Charleroi na doelpunt in het absolute slot

Club Brugge doet gouden zaak op het veld van Charleroi na doelpunt in het absolute slot

20:38
5
Ex-scheidsrechter Gumienny over rode kaarten en strafschopfase in Antwerp-STVV

Ex-scheidsrechter Gumienny over rode kaarten en strafschopfase in Antwerp-STVV

23:00
Eén van laatste transfers van Olivier Renard toont grote belofte: ambitie is duidelijk

Eén van laatste transfers van Olivier Renard toont grote belofte: ambitie is duidelijk

22:00
Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"

Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"

21:40
1
Zo verliep het debuut van Ferrera bij Dender, frustraties bij Cercle Brugge-coach Onur Cinel

Zo verliep het debuut van Ferrera bij Dender, frustraties bij Cercle Brugge-coach Onur Cinel

21:11
Club NXT met forfaitcijfers pijnlijk onderuit tegen rivaal RSCA Futures: "Dit was onaanvaardbaar"

Club NXT met forfaitcijfers pijnlijk onderuit tegen rivaal RSCA Futures: "Dit was onaanvaardbaar"

20:00
3
Pep Guardiola trekt van leer: "Nogmaals hartelijk dank!"

Pep Guardiola trekt van leer: "Nogmaals hartelijk dank!"

20:30
Waarom Anderlecht eigenlijk niet meer mag twijfelen: nieuwe sportief directeur moet er prioriteit van maken

Waarom Anderlecht eigenlijk niet meer mag twijfelen: nieuwe sportief directeur moet er prioriteit van maken

19:30
2
Ferme domper voor KRC Genk ondanks ruime zege tegen KAA Gent: Hayen reageert meteen

Ferme domper voor KRC Genk ondanks ruime zege tegen KAA Gent: Hayen reageert meteen

19:05
🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal

🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal

18:30
14
'Onder meer Manchester City en Ajax mengen zich in debatten: miljoenendeal KRC Genk op komst'

'Onder meer Manchester City en Ajax mengen zich in debatten: miljoenendeal KRC Genk op komst'

19:00
Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

14:30
1
Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers

Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers

17:54
KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over Reactie

KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over

17:15
3
Imke Courtois heeft lof voor Beveren, STVV en Standard

Imke Courtois heeft lof voor Beveren, STVV en Standard

18:00
2
🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek

🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek

17:00
3
Na STVV, Lommel, Zulte Waregem en Mechelen ... ligt wereld plots aan voeten van jonge Belg

Na STVV, Lommel, Zulte Waregem en Mechelen ... ligt wereld plots aan voeten van jonge Belg

17:30
KRC Genk staat weer in de top zes: dit heeft Nicky Hayen te zeggen na ruime zege tegen KAA Gent Reactie

KRC Genk staat weer in de top zes: dit heeft Nicky Hayen te zeggen na ruime zege tegen KAA Gent

16:24
"Terugkeren en vechten voor zijn plaats": Senne Lammens is gewaarschuwd

"Terugkeren en vechten voor zijn plaats": Senne Lammens is gewaarschuwd

16:30
Supporters snoeihard voor KAA Gent na nieuwe zwakke prestatie: "Schrijnend"

Supporters snoeihard voor KAA Gent na nieuwe zwakke prestatie: "Schrijnend"

16:00
2
KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

15:23
🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

15:30
Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

15:00
2
Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

14:00
7
Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

13:30
1
Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

13:00
15
Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

12:30
1
Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

11:30
Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

12:00
2
Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind" Reactie

Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"

10:15
Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

11:00
1
🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

10:30
LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

09:45
Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over CringeMedia CringeMedia over De twee beslissende fases voor Club Brugge: Tzolis mag blij zijn dat hij geen weken out is We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Club NXT met forfaitcijfers pijnlijk onderuit tegen rivaal RSCA Futures: "Dit was onaanvaardbaar" Dan the Man Dan the Man over Charleroi - Club Brugge: 1-2 Venom#13 Venom#13 over Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding" Venom#13 Venom#13 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" stephen king stephen king over Cercle Brugge - FCV Dender EH: 0-0 filip hendrix filip hendrix over Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf Dirk ie Dirk ie over Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens" Dirk ie Dirk ie over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved