Na STVV, Lommel, Zulte Waregem en Mechelen ... ligt wereld plots aan voeten van jonge Belg

Rafik Belghali (23) beleeft een droomstart bij Hellas Verona. Zeven-acht maanden na zijn transfer uit België is hij al basisspeler in de Serie A én heeft hij bewezen dat hij een echte meerwaarde kan zijn.

“Het gaat allemaal ongelooflijk snel", vertelde Belghali een paar maanden geleden nog in Het Belang van Limburg. “Ik sta even stil bij wat ik bereikt heb, maar te lang blijven hangen doe ik niet. Het voetbal gaat vooruit en ik wil blijven groeien.

Italiaanse topploegen azen op Rafik Belghali

Zijn prestaties blijven ook in Italië niet onopgemerkt. Scouts van topclubs als Juventus, Inter en AS Roma hebben hem in het vizier. Een wintertransfer kon niet door de regels van de Serie A, maar komende zomer zal hij het hof worden gemaakt.

🚨🆕 #Verona 🇩🇿

Verona RB Rafik Belghali attracting Serie A giants!



👀 Roma, Juventus & Milan showed winter interest.



📌 Dreams of Premier League, enjoys Serie A but open to other leagues. pic.twitter.com/viTzn9cmZQ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 28, 2026

Hellas Verona staat bekend als een club die talenten lanceert, en Belghali voelt zich er goed bij enkele maanden na zijn transfer vanuit Mechelen. In het verleden speelde hij in ons land ook nog voor veel andere ploegen.

'Belghali droomt van de Premier League'

Via de jeugd van STVV kwam hij ook bij onder meer Lierse, Zulte Waregem en Lommel terecht. Bij Mechelen maakte hij heel veel indruk ook binnen de A-kern en dat leverde hem een transfer naar Italië op vorige zomer.



Lees ook... 🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem›

Zelf sluit Belghali niets uit, al lijkt hij volgens bepaalde bronnen vooral te dromen van de Premier League. En dan is de vraag of hij deze zomer naar Engeland kan, dan wel op een ander Italiaans avontuur zal gaan.