Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

Lynnt Audoor komt zelden tot nooit in de plannen van Ivan Leko voor. Daardoor lijkt hij - net als onder meer Gustaf Nilsson onder meer - komende zomer te willen vertrekken bij blauw-zwart. Al heeft zijn club wel alle troeven in handen.

Club Brugge is volop bezig met de toekomst. In die hoedanigheid kijken ze ook naar welke spelers ze gaan houden en welke eventueel weg mogen, want er is uiteraard heel wat interesse in heel wat blauw-zwarte spelers.

Welke spelers vertrekken deze zomer bij Club Brugge?

Toch zijn er ook spelers die niet al te veel in het spel voorkomen. Daarbij ook Lynnt Audoor, die vooral bij Club NXT aan de bak moet en steeds minder voor lijkt te komen in de plannen van Ivan Leko voor de A-kern.

Ook in de Champions League kreeg hij weinig kansen en tegen Atlético Madrid zat hij niet in de selectie. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij dan ook denken aan een mogelijk vertrek richting een andere club deze zomer.

Lynnt Audoor schermt met vertrek, maar ...

Nochtans heeft Club Brugge wel de touwtjes in handen in deze zaak, want de speler heeft nog een langdurig contract en kan dus niet zomaar transfervrij vertrekken. "Lynnt Audoor is een vaste waarde bij Club NXT."



"Hij keerde in het seizoen 2024-2025 terug naar FCB na een uitleenbeurt aan KV Kortrijk", aldus Club Brugge onlangs nog op haar webstek. "Audoor heeft een contract tot 2029 bij Club Brugge." De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en debuteerde in 2020 voor Club NXT.