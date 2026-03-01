Volg Westerlo - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 01/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

Union kan profiteren van het verlies van STVV om verder weg te lopen. Dat moeten ze wel doen zonder Promise David, die waarschijnlijk de rest van het seizoen mist. Giger is zijn vervanger. Ook Patris en Schoofs komen in de ploeg voor Ait El Hadj en Smith.

Tijd   16:00 
Westerlo (Westerlo - Union SG)
Westerlo: Andreas Jungdal - Clinton Nsiala-Makengo - Roman Neustädter - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Josimar Alcocer - Isa Sakamoto - Allahyar Sayyadmanesh - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Shunsuke Saito - Thomas Van Den Keybus

Union SG (Westerlo - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Louis Patris - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Mohammed Fuseini - Marc Giger
Bank: Massiré Sylla - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Guillaume François - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Fedde Leysen

Gelijk
Union SG wint
7.88% 18.84% 73.29%
1-2
(88x)		 0-2
(58x)		 1-1
(43x)

Vergelijking Westerlo - Union SG

Positie

9
1

Punten

34
56

Gewonnen

9
16

Verloren

10
2

Gescoorde doelpunten

34
43

Doelpunten tegen

38
15

Gele kaarten

43
64

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

6
7
13
27/09 20:45 Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
15/12 16:00 Union SG Union SG 3-1 Westerlo Westerlo
10/08 18:15 Westerlo Westerlo 4-3 Union SG Union SG
10/02 18:15 Union SG Union SG 2-2 Westerlo Westerlo
29/10 16:00 Westerlo Westerlo 1-3 Union SG Union SG
25/02 20:45 Westerlo Westerlo 4-2 Union SG Union SG
06/11 16:00 Union SG Union SG 1-1 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 Union SG Union SG
20/12 16:00 Union SG Union SG 2-1 Westerlo Westerlo
31/10 20:45 Westerlo Westerlo 1-4 Union SG Union SG
30/08 16:00 Union SG Union SG 0-0 Westerlo Westerlo
28/02 20:30 Union SG Union SG 3-1 Westerlo Westerlo
08/12 16:00 Westerlo Westerlo 0-3 Union SG Union SG
04/12 20:00 Union SG Union SG P0-0 Westerlo Westerlo
08/11 20:30 Union SG Union SG 0-2 Westerlo Westerlo
21/09 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Union SG Union SG
26/01 17:00 Westerlo Westerlo 2-0 Union SG Union SG
24/11 20:30 Union SG Union SG 0-0 Westerlo Westerlo
07/10 16:00 Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
18/08 17:00 Westerlo Westerlo 1-3 Union SG Union SG
20/04 20:30 Union SG Union SG 0-2 Westerlo Westerlo
23/03 20:30 Westerlo Westerlo 1-0 Union SG Union SG
20/01 17:00 Union SG Union SG 1-1 Westerlo Westerlo
11/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Union SG Union SG
04/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-3 Union SG Union SG
19/08 17:00 Union SG Union SG 3-0 Westerlo Westerlo

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
