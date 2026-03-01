Volg Westerlo - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
Datum:
01/03/2026 16:00
Competitie:
Jupiler Pro League
Speeldag:
Speeldag 27
Union kan profiteren van het verlies van STVV om verder weg te lopen. Dat moeten ze wel doen zonder Promise David, die waarschijnlijk de rest van het seizoen mist. Giger is zijn vervanger. Ook Patris en Schoofs komen in de ploeg voor Ait El Hadj en Smith.
16:00
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Shunsuke Saito - Thomas Van Den Keybus
Bank: Massiré Sylla - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Guillaume François - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Fedde Leysen
Vergelijking Westerlo - Union SG
Positie
9
1
Punten
34
56
Gewonnen
9
16
Verloren
10
2
Gescoorde doelpunten
34
43
Doelpunten tegen
38
15
Gele kaarten
43
64
Rode kaarten
2
1
Onderlinge duels gewonnen
6
7
13
|27/09 20:45
|Union SG
|2-0
|Westerlo
|15/12 16:00
|Union SG
|3-1
|Westerlo
|10/08 18:15
|Westerlo
|4-3
|Union SG
|10/02 18:15
|Union SG
|2-2
|Westerlo
|29/10 16:00
|Westerlo
|1-3
|Union SG
|25/02 20:45
|Westerlo
|4-2
|Union SG
|06/11 16:00
|Union SG
|1-1
|Westerlo
|19/03 20:00
|Westerlo
|2-2
|Union SG
|20/12 16:00
|Union SG
|2-1
|Westerlo
|31/10 20:45
|Westerlo
|1-4
|Union SG
|30/08 16:00
|Union SG
|0-0
|Westerlo
|28/02 20:30
|Union SG
|3-1
|Westerlo
|08/12 16:00
|Westerlo
|0-3
|Union SG
|04/12 20:00
|Union SG
|P0-0
|Westerlo
|08/11 20:30
|Union SG
|0-2
|Westerlo
|21/09 20:30
|Westerlo
|1-2
|Union SG
|26/01 17:00
|Westerlo
|2-0
|Union SG
|24/11 20:30
|Union SG
|0-0
|Westerlo
|07/10 16:00
|Union SG
|2-0
|Westerlo
|18/08 17:00
|Westerlo
|1-3
|Union SG
|20/04 20:30
|Union SG
|0-2
|Westerlo
|23/03 20:30
|Westerlo
|1-0
|Union SG
|20/01 17:00
|Union SG
|1-1
|Westerlo
|11/11 20:30
|Westerlo
|0-1
|Union SG
|04/10 20:30
|Westerlo
|0-3
|Union SG
|19/08 17:00
|Union SG
|3-0
|Westerlo