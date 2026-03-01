Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rik De Mil had vooraf al duidelijk voorbeschouwd op de clash met KRC Genk in de CEGEKA-Arena op zondagnamiddag. Door de resultaten van KV Mechelen en Anderlecht is de druk zo mogelijk nog groter geworden.

RSC Anderlecht heeft nu 43 punten, KV Mechelen 42. KAA Gent heeft er zo 36 en voelt de hete adem van KRC Genk, Standard, Westerlo, Charleroi én Antwerp in de nek. En dus is er maar één mogelijkheid tegen Genk.

Rik De Mil is duidelijk over het doel van KAA Gent in en tegen KRC Genk

“Genk is een ploeg die altijd in de top-6 moet staan. Om hier punten te pakken, moeten wij minimaal ons niveau halen van in de uitmatchen tegen Standard of Charleroi", aldus De Mil vlak voor de wedstrijd in zijn analyse.

"Of ik tevreden ben met een punt? Nee, wij moeten hier winnen, klaar en duidelijk", wil hij er absoluut geen doekjes om winden. Er moet gewonnen worden van Genk en dan kunnen de Buffalo's een geweldige zaak doen richting top-6.

Strijd om top-6 is nog absoluut niet gestreden

"Het zal ervan afhangen wie de komende weken de meeste kwaliteit kan brengen onder druk. We hebben het op dit moment nog zelf in handen", klonk het eerder ook al op zijn persconferentie. Die ambities wil hij nu waargemaakt zien.

Lees ook... KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen
Wilfried Kanga vervangt voorin de geblesseerde Max Dean, Van der Heyden neemt centraal achterin zijn plaats in want ook Paskotsi is niet fit genoeg om aan de wedstrijd tegen KRC Genk te starten. Wij zitten in het stadion om u van alle updates te voorzien.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

15:23
🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

15:30
LIVE: Westerlo wijzigt niet, drie veranderingen bij Union Live

LIVE: Westerlo wijzigt niet, drie veranderingen bij Union

15:19
Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

14:00
4
Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

15:00
Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

14:30
Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

11:30
LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

09:45
Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

10:00
Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

13:00
13
Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

12:30
Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

12:00
2
De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

21:20
Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind" Reactie

Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"

10:15
Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

11:00
1
🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

10:30
Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

09:00
Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

09:30
Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven Reactie

Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven

08:15
'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

07:00
CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

08:20
Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt" Reactie

Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt"

07:30
Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!" Reactie

OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!"

23:34
Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

06:30
De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" Reactie

De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal"

23:10
6
STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen Reactie

STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen

23:10
Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

22:43
Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

22:30
Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

23:00
🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

21:25
3
'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

21:40
Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

22:00
Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

20:17
Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

16:30
1
Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

28/02
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken Negenduuzend Negenduuzend over Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf Union 60 Union 60 over Rangers FC - Celtic Glasgow: 2-2 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KRC Genk - KAA Gent: 3-0 patje teppers patje teppers over KV Mechelen - Zulte Waregem: - CringeMedia CringeMedia over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Erwin Wille Erwin Wille over Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk" Michy DC Michy DC over Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke" Negenduuzend Negenduuzend over De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved