Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

Rik De Mil had vooraf al duidelijk voorbeschouwd op de clash met KRC Genk in de CEGEKA-Arena op zondagnamiddag. Door de resultaten van KV Mechelen en Anderlecht is de druk zo mogelijk nog groter geworden.

RSC Anderlecht heeft nu 43 punten, KV Mechelen 42. KAA Gent heeft er zo 36 en voelt de hete adem van KRC Genk, Standard, Westerlo, Charleroi én Antwerp in de nek. En dus is er maar één mogelijkheid tegen Genk.

Rik De Mil is duidelijk over het doel van KAA Gent in en tegen KRC Genk

“Genk is een ploeg die altijd in de top-6 moet staan. Om hier punten te pakken, moeten wij minimaal ons niveau halen van in de uitmatchen tegen Standard of Charleroi", aldus De Mil vlak voor de wedstrijd in zijn analyse.

"Of ik tevreden ben met een punt? Nee, wij moeten hier winnen, klaar en duidelijk", wil hij er absoluut geen doekjes om winden. Er moet gewonnen worden van Genk en dan kunnen de Buffalo's een geweldige zaak doen richting top-6.

Strijd om top-6 is nog absoluut niet gestreden

"Het zal ervan afhangen wie de komende weken de meeste kwaliteit kan brengen onder druk. We hebben het op dit moment nog zelf in handen", klonk het eerder ook al op zijn persconferentie. Die ambities wil hij nu waargemaakt zien.

Wilfried Kanga vervangt voorin de geblesseerde Max Dean, Van der Heyden neemt centraal achterin zijn plaats in want ook Paskotsi is niet fit genoeg om aan de wedstrijd tegen KRC Genk te starten. Wij zitten in het stadion om u van alle updates te voorzien.