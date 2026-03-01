Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen
Bayern München heeft een stap gezet richting de landstitel na een spectaculaire zege tegen Borussia Dortmund. Vincent Kompany zag een intense topper, terwijl Joshua Kimmich na afloop opvallend duidelijke taal sprak over de titelstrijd.

FC Bayern München heeft zaterdag een grote stap richting de Duitse landstitel gezet door Borussia Dortmund te kloppen. Der Rekordmeister won met 2-3 van de nummer twee in het klassement. Harry Kane scoorde twee keer en Joshua Kimmich stond ook één keer aan het kanon.

Vincent Kompany zag vooral een geweldige wedstrijd. "Het was vandaag extreem. Je kon merken dat Dortmund wanhopig zijn kans wilde grijpen. Dat voelden we gedurende de hele 90 minuten", vertelde de Belgische trainer bij de clubmedia.

"Zelfs bij 2-2 bleven ze naar voren trekken en wilden ze winnen. Maar onze jongens trokken zich ook niet terug", ging Kompany verder. "We bleven proberen onze momenten te vinden."

"Naar mijn mening was het een geweldige reclame voor de Bundesliga — met intensiteit, doelpunten en vooral die absolute drang van beide teams om naar voren te blijven spelen en de wedstrijd te willen winnen", aldus de Belgische trainer.

Kimmich spreekt zich opvallend stellig uit over de titel

Door deze zespuntenmatch te winnen, heeft Bayern een serieuze voorsprong genomen op Dortmund. Middenvelder Kimmich spreekt al klare taal over de titel. "Het ligt in onze handen en we gaan het nu niet meer weggeven. Als we eerlijk zijn, met een voorsprong van 11 punten gaan we dit niet meer uit handen geven."

